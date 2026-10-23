Да ли је примирје на помолу? Путин се огласио о преговорима са Украјином

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Руски предсједник Владимир Путин изразио је синоћ увјерење да Русија и Украјина могу да постигну договор, наводећи да је Москва спремна да настави трилатералне преговоре како би се постигао коначни мировни споразум.
"Циљ трилатералних преговора биће постизање споразума о осигуравању будуће безбједности Русије и Украјине", навео је Путин, пренијела је агенција РИА Новости.
Коментаришући изјаву украјинског предсједника Володимира Зеленског о његовој спремности да се одрекне територија, Путин је рекао за портал "Вести" да то нису украјинске територије, већ историјске руске територије.
Путин је напоменуо да су људи који живе на овим територијама гласали за државну независност и поновно уједињење са Руском Федерацијом.
"Сматрам да је непримјерено говорити о било каквим територијалним губицима", навео је Путин.
Зеленски је изјавио у сриједу да ће Украјина пристати на мировни споразум са Русијом под условом губитка приближно 25 одсто своје територије.
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