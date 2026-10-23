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Трамп: Маск вратио Украјини приступ "Старлинку"

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23.10.2026 07:28

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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да је власник компаније СпесЕкс Илон Маск вратио Украјини приступ систему "Старлинк", али је одбио да одговори на питања новинара да ли је са њим разговарао о тој теми, пренио је Ројтерс.
Фото: YouTube/printscreen

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да је власник компаније СпесЕкс Илон Маск вратио Украјини приступ систему "Старлинк", али је одбио да одговори на питања новинара да ли је са њим разговарао о тој теми, пренио је Ројтерс.

Претходно је лист “Волстрит џорнал”, позивајући се на америчке званичнике, пренио да је Трамп позвао Илона Маска и затражио од њега да укине ограничења на употребу система “Старлинк” у Украјини.

Према наводима америчких и украјинских званичника које цитира овај лист, систем “Старлинк” је јуче, недуго након разговора Трампа и Маска, почео да функционише нормалније.

Предсједник Володимир Зеленски изјавио је раније у четвртак да брзина “Старлинка” у Украјини није враћена на пређашњи ниво, додајући да се нада разговору са америчким државним секретаром Марком Рубијом у наредним данима.

Рубио је у сриједу изјавио да одлуке о приступу Украјине “Старлинку” зависе од матичне компаније Спејс екс (СпацеX) и њеног извршног директора Маска, а не од Бијеле куће.

Украјина користи “Старлинк” за комуникацију на бојном пољу и управљање дроновима.

Ограничавање ове сателитске услуге отежало је извођење напада и мисија противваздушне одбране уз помоћ дронова усмјерених против Русије.

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Тагови :

Старлинк

Америка

Украјина

Доналд Трамп

Илон Маск

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