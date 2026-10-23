Полицајац пронашао мртвог човјека па му украо идентитет и уселио се у кућу

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеник Флориде оптужен је за крађу идентитета човјека кога је пронашао мртвог, а затим се уселио у његов дом, саопштиле су власти. Брајан Луис Сгурос (35), полицајац из Лодерхила на Флориди, ухапшен је ове недјеље у канцеларији шерифа округа Бровард.
Истражитељи кажу да се Сгурос представљао као покојни Денис Вес, уселио се у кућу у којој је пронашао његово тијело, а затим реновирао двоспратну кућу у Јужној Флориди. Према полицији, живио је у кући годинама, а да нико није открио превару.
Сгурос се још није огласио поводом оптужби. Није познато да ли има адвоката. Полицијска управа Лодерхила га је смијенила са дужности и ставила на административно одсуство, јавља Би-Би-Си .
Полиција је 2022. године позвана да провери где се налази 71-годишњи становник Лодерхила Денис Вест. Полицајац Брајан Луис Сгурос је послат да помогне у провјери. Када је пронашао Веста, који је преминуо природном смрћу, наводно је „смислио сложену превару како би преузео контролу над кућом појединца“, наводи се у саопштењу канцеларије шерифа округа Бровард.
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Према саопштењу, истражитељи тврде да је Сгурос рекао канцеларији мртвозорника да је Вестов пријатељ, иако власти нису пронашле доказе да су се њих двојица познавали. Судски документи наводе да је полицајац снимљен на камери која се носи на тијелу током заустављања и да нема назнака да је имао било какав претходни контакт са Вестом.
Сгурос је наводно рекао канцеларији мртвозорника да Вест нема живе чланове породице, што такође није истина, наводи се у саопштењу. Сгурос је потом организовао кремацију Вестовог тијела.
Заједничком истрагом шерифове канцеларије и канцеларије проценитеља округа Бровард утврђено је да је Сгурос преузео кућу у августу 2022. године и уселио се у њу. Власти тврде да је 2025. године поднио документацију канцеларији за процјену некретнина у којој је навео да је преузео кућу у августу 2022. године.
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У судским документима се наводи да Сгурос тврди да је преузео кућу јер је била опасна и желио је да спријечи друге да се илегално уселе. Плаћао је рачуне за комуналне услуге који су били на име покојника. Такође је поднео захтјев за дозволу за замјену спољних врата и прозора, што би коштало 8.000 долара, наводи се у судским документима.
Сгурос је тврдио да је повећао вриједност имовине и уложио више од 214.000 долара у кућу, саопштила је шерифова канцеларија.
Оптужен је за злоупотребу службеног положаја, незаконито коришћење идентитета преминуле особе, незаконито коришћење личних идентификационих података, кривично дјело против корисника рачунара и незаконито коришћење комуникационог уређаја за двосмјерну комуникацију.
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Пуштен је из притвора уз кауцију од 25.000 долара. Локалне агенције за спровођење закона сазнале су за случај када су Вестови насљедници покушали да продају имовину, наводи се у полицијској изјави.
Када је Сгурос коначно вратио кључеве власницима имовине, наводно је тражио надокнаду за своју инвестицију у кућу, наводи се у судским документима. Полицијска управа Лодерхила потврдила је за Би-Би-Си да је Сгурос суспендован са дужности и стављен на плаћено административно одсуство, преноси Индекс.
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