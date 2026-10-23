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Италија шаље 500 војника елитне јединице на улице Милана након нереда и пљачки

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23.10.2026 07:57

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Полиција се сукобљава са демонстрантима на протесту „Italia in Piazza“ у Милану, у Италији, у суботу, 17. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Stefano Porta/LaPresse via AP

У Милану ће од суботе бити распоређено 500 падобранаца италијанске бригаде „Фолгоре“, које влада шаље у град након нереда и пљачки прошлог викенда, пишу италијански медији.

Војници ће бити дио операције „Strade sicure“ (Безбједне улице). Могу патролирати, надзирати и дјеловати превентивно, али немају иста овлашћења као полиција или карабињери.

Шта војници смију, а шта не

Ангажовање војске у контроли територије уређено је законом из 2008. године. Према њему, војници у овој операцији имају статус службеника јавне безбједности. На лицу мјеста могу легитимисати и претресати особе и возила, између осталог, како би спријечили или прекинули понашање које угрожава људе или објекте које чувају.

Немају функције правосудне полиције. Особу коју треба додатно провјерити или против које треба покренути поступак морају спровести до најближе станице државне полиције или карабињера.

Министар унутрашњих послова Матео Пјантедози рекао је након састанка покрајинског комитета за јавни ред и безбједност да ће војници имати максималну покретљивост по граду. Учествоваће у свим активностима полиције, карабињера и финансијске полиције. Задатке ће им одредити префект кроз детаљан план распоређивања.

„Сигурно ће моћи патролирати, заустављати људе и реаговати на све што примијете“, казао је Пјантедози.

Салвини: „Линце“ и дронови

Потпредсједник владе Матео Салвини поручио је да ће Милано бити обезбијеђен, као и жељезничке станице. Према његовим ријечима, падобранци су просјечне старости преко 40 година и имају искуство из мисија у иностранству. У случају потребе моћи ће да интервенишу лаким оклопним возилима „Линце“ и дроновима.

„Они су војници и поштиваће закон. Неће ићи около и радити чудне ствари“, казао је лидер Лиге.

Милано се спрема за нова окупљања овог викенда, а власти страхују да би се могле поновити сцене разбијања и пљачки од прошле седмице. Овог пута на улице излазе и анархисти.

Укупно 6.800 војника на улицама Италије

У операцији „Strade sicure“ тренутно је ангажовано 6.800 припадника оружаних снага. Од тога је 6.630 из копнене војске, а остали су из морнарице и ваздухопловства. Распоређени су у 58 покрајина.

Највећа група, 1.680 војника, покрива Лацио, Умбрију, Абруцо и Марке, а више од 90 одсто њих налази се у Риму и околини. У Кампанији је 960 војника, у групи Ломбардија, Трентино и Јужни Тирол 950, у Венету и Фурланији-Јулијској крајини 620, а на Сицилији 600. Групи у Ломбардији придружује се нових 500 војника, који ће бити распоређени искључиво у Милану, преноси Кликс.

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Тагови :

Италија

Протести

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