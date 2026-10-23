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Француска полиција одлучила: Полицијски час продужен до понедјељка

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23.10.2026 07:31

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Француска полиција одлучила: Полицијски час продужен до понедјељка
Фото: Tanjug/AP/Teresa Suarez

Полицијски час у Паризу остаће на снази сваке ноћи у одређеним дијеловима града, све до понедјељка ујутро одлучио је префект полиције.

Полицијски префект је издао наредбу којом се забрањује присуство одраслих лица и малољетника на подручју Трга Републике и у сектору Ле Ал, сваког дана у периоду од 23 до 6 часова наредног дана, све до понедјељка ујутро, пренио је Фигаро.

Ова мјера је на снази још од насиља и пљачки који су се догодили током викенда, наводи се у одлуци полицијске префектуре објављеној у четвртак.

Париска полицијска префектура је уз ову наредбу увела и забрану "свих непријављених окупљања" за четвртак увече и ноћ на петак, посебно у близини Јелисејске палате, Народне скупштине, Сената, Јелисејских поља и жељезничких станица.

Обје забране односе се како на одрасле, тако и на малољетнике.

У Француској су нови протести најављени за суботу, 24. октобар, посебно у Паризу, али и другим већим градовима као што су Марсеј, Лион, Ница, Бордо.

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Тагови :

Француска

полицијски час

протести у Француској

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