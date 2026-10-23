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Шеф новозеландске војске дао оставку због непримјереног односа који је тајио

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23.10.2026 07:09

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Командант сједи у борбеном возилу Фукс у прашини током посјете немачког канцелара Фридриха Мерца војсци у бази Бундесвера у Минстеру, Њемачка, у четвртак, 30. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Командант Одбрамбених снага Новог Зеланда Тони Дејвис поднио је у петак оставку због непримјереног односа који није пријавио док је обављао једну од претходних командних дужности. О својој одлуци обавијестио је министра одбране Пола Голдсмита, наведено је у званичном саопштењу војске.

„Оставку подносим из личних разлога. Она је посљедица мојих погрешних процјена из прошлости и за њих преузимам пуну одговорност. Ти поступци нису били у складу са вриједностима Одбрамбених снага“, изјавио је Дејвис.

„Радило се о непримјереном односу који сам имао док сам био на командној дужности. Жао ми је што то нисам открио када сам за то имао прилику“, додао је.

Министар: Останак на функцији више није могућ

Министар одбране Пол Голдсмит изјавио је да се слаже са оцјеном да Дејвисов даљи останак на функцији више није могућ.

„Разлози његове одлуке тичу се питања интегритета која раније није пријавио. Препоручићу генералној гувернерки да прихвати Дејвисову оставку“, рекао је Голдсмит.

Дужност вршиоца дужности команданта преузеће досадашњи замјеник Мет Вилијамс, наводи се у саопштењу.

Тони Дејвис придружио се новозеландској војсци 1984. године, а на чело Одбрамбених снага именован је 2024. године.

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Тагови :

Холандија

оставка

војска

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