У Србији почела изборна тишина

Укупан број бирача који ће моћи да гласа у недељу, од 7 часова, је 6.450.523, а своје бирачко право моћи ће да остваре на 8.210 бирачких места у Србији, као и на 93 бирачка мјеста у иностранству.

Бирачи са Косова и Метохије могу да гласају у Врању, Рашки, Куршумлији и Тутину.

Изборних листа је 18, а цензус за улазак у парламент је три одсто, док за листе националних мањина важи природни праг.

На изборном листићу 25. октобра наћи ће се листе "Александар Вучић - Уједињена Србија", "Ивица Дачић - Фактор стабилности (Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија, Социјалдемократска партија Србије, Зелени Србије), "Студентска листа - Студенти побјеђују", "Расим Љајић - Људски (СДП - ЦДП), "Вајдасáги Магyар Сзöветсéг - Др. Пáсзтор Бáлинт - Савез војвођанских Мађара - др Балинт Пастор", "Усаме Зукорлић (СПП) Покрет за уједињење", "Руска странка - Србија у Бриксу - Слободан Николић".

На изборима наступају и "Аутентична десница - др Милош Јовановић (Нови ДСС - Монархистии - Српска коалиција НАДА - Национално демократска алтернатива - Нова Демократска странка Србије - Покрет за Краљевину Србију, Одважно српски), "Европска Србија - Мариника Тепић-Здравко Понош (Странка слободе и правде, Србија центар - Срце, Солидарност, Ослобођење), "СДА Санџака - Чувари Снаџака), "Богољуб Карић - Покрет Снага Србије - БК".

Међу изборним листама су и "Либерално зелена странка за слободу и чистију Србију", "Бирам правду - Бирам будућност - Коалиција Снага - проф. др Ферид Булић - Василиос Провелеггиос - Странка будућности и развоја - Грађанска странка Грка Србије", "Странка руско-српског јединства - Руси и Срби браћа заувек", "Ћале ово је за тебе - Петар Ђурић - Премијер Србије", "Владимир Гајић - Алетернатива за Србију - Народна странка, Бунт - Права Србиија, БУНТ - Настоящая Сербия", "Албанска Коалиција - Коалициони Схqиптар" и "Мајка Србија - Груда".

Коалиција "Народна Србија", коју су чинили Народна покрет Србије, Ново лице Србије и Еколошки устанак, повукла је већ проглашену листу наводећи да подржавају Студентску листу, док је дио опозиционих странака још раније рекао да неће учествовали на изборима и да подржавају Студентску листу и стварање референдумске атмосфере.

Поједине домаће организације, попут Црте и Цесида најавиле су да ће имати своје посматраче на изборима, док су међу страним посматрачима избора Канцеларија Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) за демократске институције и људска права (ОДИХР), Парламентарна скупштина Савјета Европе, Параментарна скупштина ОЕБС-а, као и представници Европског парламента.