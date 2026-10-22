Вучић: Вјера нашег народа у бољу будућност ће нам донијети побједу

Аутор:АТВ редакција
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Радио сам напорно и поштено, и успјели смо да промијенимо лице Србије, рекао је носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић.
"Наставићемо то са још више ентузијазма и са још више енергије, али нам је потребна највећа могућа подршка од нашег народа, од наших грађана, и ако то добијемо, ја сам сигуран да ће људи бити задовољни тим резултатима", рекао је Вучић.
Навео је да очекује да ће се труд који је уложен да се Србија развије и исплатити.
"Резултати, енергија, план, програм и идеје које имамо, и вјера нашег народа у бољу будућност, ће нам донијети побједу. Побједу на којој ћемо да подигнемо Србију још једанпут, и на још веће висине. И хвала грађанима Србије, хвала вам, поштовани грађани, хвала вам на љубави, хвала вам на подршци. Идемо дисциплиновано, идемо одговорно, идемо снажно у недјељу да побједимо", истакао је Вучић.
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