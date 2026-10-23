Руси ударили тамо гдје највише боли! Кључно украјинско постројење стало послије напада

Аутор:АТВ редакција
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Руске снаге су извеле масован напад на једну од термоелектрана украјинске енергетске компаније ДТЕК, због чега је постројење обуставило производњу електричне енергије, саопштила је данас та компанија.
Опрема електране је претрпјела значајна оштећења, наводи се у саопштењу ДТЕК-а објављеном на Телеграму, преноси Укринформ.
Од почетка руске војне операције термоелектране компаније ДТЕК биле су мета напада више од 230 пута, саопштила је компанија.
Украјинска агенција је навела да су руске снаге прије неколико дана напале енергетска постројења у Житомирској области беспилотним летјелицама на млазни погон, преноси Танјуг.
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