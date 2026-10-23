Трамп: Имам право да се кандидујем за трећи мандат

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да би требало да му буде дозвољено да се кандидује за трећи предсједнички мандат, због намјештања изборних резултата 2020. године.
"Мислим да имам право да се поново кандидујем јер су варали", рекао је Трамп на митингу у Ајови.
Према његовим ријечима, три пута је побиједио на изборима, али уставно ограничење броја предсједничких мандата не оставља простор за другачије тумачење.
Наредни предсједнички избори у САД требало би да буду одржани 2028. године.
Трамп је био предсједник САД од 2017. до 2021. године. У новембру 2024. године поново је побиједио на предсједничким изборима и ступио на дужност 20. јануара 2025. године, поставши 47. предсједник САД.
Према 22. амандману Устава САД, ниједно лице не може бити изабрано за предсједника више од два пута.
Трамп је 2020. године тврдио да су предсједнички избори у САД били намјештени, након што је Џозеф Бајден изабран за предсједника, преноси Срна.
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