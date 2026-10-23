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АфД најјача странка у Њемачкој, Мерц у све већим проблемима

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23.10.2026 12:05

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује седници Бундестага у Берлину, у петак, 25. септембра 2026.
Фото: Таnjug/Michael Brandt/dpa via AP

Алтернатива за Њемачку (АфД) и даље ужива највећу подршку бирача, док повјерење у њемачког канцелара Фридриха Мерца наставља да опада. Показују то резултати најновијих истраживања јавног мњења, према којима је радом канцелара задовољно свега десет одсто грађана.

Према октобарском истраживању Института за демоскопију Аленсбах (Allensbach), спроведеном за лист Франкфуртер алгемајне цајтунг (Frankfurter Allgemeine Zeitung), АфД би, када би се избори одржали ове недјеље, освојио 27 одсто гласова.

Иако је то за један процентни поен мање него у септембру, странка и даље биљежи раст у односу на почетак године, када је имала подршку од 25 одсто.

На другом мјесту налази се Демохришћанска унија ЦДУ/ЦСУ са 23 одсто подршке, што је за четири процентна поена мање него у јануару.

Социјалдемократска партија Њемачке (СПД) биљежи раст и тренутно има подршку од 14 одсто бирача, док су Зелени задржали ранији ниво подршке.

Љевица (Die Linke) може да рачуна на 11 одсто гласова, док би либерални ФДП, са свега четири одсто подршке, остао испод изборног прага од пет одсто.

Колико се политичка ситуација у Њемачкој промијенила, најбоље показује поређење са парламентарним изборима одржаним у фебруару 2025. године.

АфД је од тада повећао подршку са 20,8 на 27 одсто, док је ЦДУ/ЦСУ забиљежио пад са 28,5 на 23 одсто.

Додатни проблем за канцелара Фридриха Мерца представља све веће незадовољство грађана његовим радом.

Према резултатима истраживања Дојчландтренд (DeutschlandTrend), чак 88 одсто испитаника незадовољно је радом њемачког канцелара, док га подржава свега десет одсто.

То је уједно и најнижи ниво задовољства радом једног њемачког канцелара од почетка овог истраживања 1997. године.

С друге стране, министар одбране Борис Писторијус, који долази из редова СПД-а, има знатно већу подршку грађана. Његовим радом задовољно је 50 одсто испитаника.

Најновији резултати тако показују да АфД наставља да одржава предност у односу на политичке противнике, док се Мерц суочава са све израженијим незадовољством јавности.

Ипак, треба нагласити да је ријеч о истраживањима јавног мњења која показују тренутно расположење бирача, а не о коначним изборним резултатима.

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Тагови :

Фридрих Мерц

АфД

Њемачка

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