Одобрено 27 локација: Познато гдје ће грађани Србије гласати у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Генерални конзулат Србије у Бањалуци обавјештава држављане Републике Србије да ће се избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржати 25. октобра 2026. године.
Заинтересовани грађани који су поднели захтјев за упис у јединствени бирачки списак и/или захтјев за гласање у иностранству, могу сами да провјере да ли су уписани у јединствени бирачки списак и на ком бирачком мјесту могу да гласају преко интернет странице: https://upit.birackispisak.gov.rs
Избори се одржавају у периоду од 07.00 до 20.00 часова и потребно је да приликом гласања грађани имају уз себе важећу личну карту или пасош Републике Србије у коме је уписано пребивалиште у Републици Србији.
Овим путем Генерални конзулат Републике Србије позива грађане са правом гласа, а који су се пријавили за гласање у БиХ - Републици Српској, да у недељу у што већем броју изађу на изборе и остваре своје бирачко право на укупно 28 бирачких места у Босни и Херцеговини.
Амбасада Републике Србије Сарајево
Обала Мака Диздара 3А, 71000 Сарајево
Бирачко мјесто бр. 10;
Генерални конзулат Републике Србије Бањалука
Војводе Радомира Путника 2, 78000 Бањалука
Бирачко мјесто бр. 11;
(бирачи са почетним словом презимена од А до З)
Пословна зграда М:тел Бањалука
Вука Караџића бр. 2–Л3, улазни хол просторије, 78000 Бањалука
Бирачко мјесто бр. 12 ;
(Бирачи са почетним словом презимена од И до М)
М:тел ТКЦ Бањалука
Др Младена Стојановића 8, 78000 Бањалука
Бирачко мјесто бр. 13;
(Бирачи са почетним словом презимена од Н до Ш)
Генерални конзулат Републике Србије Мостар
Конак 5, 88000 Мостар
Бирачко мјесто бр. 14;
Конзуларна канцеларија Генералног конзулата Републике Србије у Мостару са сједиштем у Дрвару
Титова бб, 80260 Дрвар
Бирачко мјесто бр. 15;
Конзуларна канцеларија Генералног конзулата Републике Србије у Бањалуци са сједиштем у Требињу
Његошева 4, 89101 Требиње
Бирачко мјесто бр. 16;
Брањево бб, 75412 Брањево
Бирачко место бр. 17;
Основна школа "Вук Караџић" Бијељина
Војводе Степе 4, 76300 Бијељина
Бирачко мјесто бр. 18 ;
(Бирачи са почетним словом презимена од А до К)
Бирачко мјесто бр. 19;
(Бирачи са почетним словом презимена од Л до Ш)
Средњошколски центар Братунац
Петра Кочића бб, 75420 Братунац
Бирачко мјесто бр. 20;
Средњошколски центар "Иво Андрић" Вишеград
Краља Петра I Карађорђевића 16, 73240 Вишеград
Бирачко мјесто бр. 21;
Центар за образовање и културу Добој
Кнеза Лазара 6, 74000 Добој
Бирачко мјесто бр. 22;
Основна школа "Свети Сава" Зворник
Светог Саве 71А, 75400 Зворник
Бирачко мјесто бр. 23;
Основна школа "Свети Сава" Лопаре
Школска бб, 75240 Лопаре
Бирачко мјесто бр. 24;
Основна школа "Десанка Максимовић" Приједор
Бранислава Нушића 7, 79101 Приједор
Бирачко мјесто бр. 25;
Средњошколски центар "Рудо"
Цара Душана 35, 73260 Рудо
Бирачко мјесто бр. 26;
Средњошколски центар "Мркоњић Град"
Симе Шолаје бб, 70260 Мркоњић Град
Бирачко мјесто бр. 27;
Основна школа "Србија" Пале
Добровољних давалаца крви 22, 71420 Пале
Бирачко мјесто бр. 28;
Основна школа "Вук Караџић" Власеница
9. јануара 3, 75440 Власеница
Бирачко мјесто бр. 29;
Основна школа "Соколац"
Омладинска 2, 71350 Соколац
Бирачко мјесто бр. 30;
Основна школа "Свети Сава" Фоча
Немањина бб, 73300 Фоча
Бирачко мјесто бр. 31;
Средњошколски центар "27. јануар" Рогатица
Српске слоге бб, 73220 Рогатица
Бирачко мјесто бр. 32;
ЈП "СКЦ" Модрича
Трг Милана Јелића 4, 74480 Модрича
Бирачко мјесто бр. 33;
Културни центар Градишка
Младена Стојановића 1, 78400 Градишка
Бирачко мјесто бр. 34;
Центар за културу "Филип Вишњић" Угљевик
Карађорђева 3, 76330 Угљевик
Бирачко мјесто бр. 35;
Српска кућа Брчко
Добрице Цесарића бб, 76100 Брчко
Бирачко мјесто бр. 36;
Основна школа "Вук Караџић" - Подручна школа Ново Горажде
Доситеја Обрадовића 1, 73110 Ново Горажде
Бирачко место бр. 37.
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