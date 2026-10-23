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Одобрено 27 локација: Познато гдје ће грађани Србије гласати у БиХ

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23.10.2026 12:26

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Одобрено 27 локација: Познато гдје ће грађани Србије гласати у БиХ

Генерални конзулат Србије у Бањалуци обавјештава држављане Републике Србије да ће се избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржати 25. октобра 2026. године.

Заинтересовани грађани који су поднели захтјев за упис у јединствени бирачки списак и/или захтјев за гласање у иностранству, могу сами да провјере да ли су уписани у јединствени бирачки списак и на ком бирачком мјесту могу да гласају преко интернет странице: https://upit.birackispisak.gov.rs

Избори се одржавају у периоду од 07.00 до 20.00 часова и потребно је да приликом гласања грађани имају уз себе важећу личну карту или пасош Републике Србије у коме је уписано пребивалиште у Републици Србији.

Овим путем Генерални конзулат Републике Србије позива грађане са правом гласа, а који су се пријавили за гласање у БиХ - Републици Српској, да у недељу у што већем броју изађу на изборе и остваре своје бирачко право на укупно 28 бирачких места у Босни и Херцеговини.

Амбасада Републике Србије Сарајево

Обала Мака Диздара 3А, 71000 Сарајево

Бирачко мјесто бр. 10;

Генерални конзулат Републике Србије Бањалука

Војводе Радомира Путника 2, 78000 Бањалука

Бирачко мјесто бр. 11;

(бирачи са почетним словом презимена од А до З)

Пословна зграда М:тел Бањалука

Вука Караџића бр. 2–Л3, улазни хол просторије, 78000 Бањалука

Бирачко мјесто бр. 12 ;

(Бирачи са почетним словом презимена од И до М)

М:тел ТКЦ Бањалука

Др Младена Стојановића 8, 78000 Бањалука

Бирачко мјесто бр. 13;

(Бирачи са почетним словом презимена од Н до Ш)

Генерални конзулат Републике Србије Мостар

Конак 5, 88000 Мостар

Бирачко мјесто бр. 14;

Конзуларна канцеларија Генералног конзулата Републике Србије у Мостару са сједиштем у Дрвару

Титова бб, 80260 Дрвар

Бирачко мјесто бр. 15;

Конзуларна канцеларија Генералног конзулата Републике Србије у Бањалуци са сједиштем у Требињу

Његошева 4, 89101 Требиње

Бирачко мјесто бр. 16;

Брањево бб, 75412 Брањево

Бирачко место бр. 17;

Основна школа "Вук Караџић" Бијељина

Војводе Степе 4, 76300 Бијељина

Бирачко мјесто бр. 18 ;

(Бирачи са почетним словом презимена од А до К)

Бирачко мјесто бр. 19;

(Бирачи са почетним словом презимена од Л до Ш)

Средњошколски центар Братунац

Петра Кочића бб, 75420 Братунац

Бирачко мјесто бр. 20;

Средњошколски центар "Иво Андрић" Вишеград

Краља Петра I Карађорђевића 16, 73240 Вишеград

Бирачко мјесто бр. 21;

Центар за образовање и културу Добој

Кнеза Лазара 6, 74000 Добој

Бирачко мјесто бр. 22;

Основна школа "Свети Сава" Зворник

Светог Саве 71А, 75400 Зворник

Бирачко мјесто бр. 23;

Основна школа "Свети Сава" Лопаре

Школска бб, 75240 Лопаре

Бирачко мјесто бр. 24;

Основна школа "Десанка Максимовић" Приједор

Бранислава Нушића 7, 79101 Приједор

Бирачко мјесто бр. 25;

Средњошколски центар "Рудо"

Цара Душана 35, 73260 Рудо

Бирачко мјесто бр. 26;

Средњошколски центар "Мркоњић Град"

Симе Шолаје бб, 70260 Мркоњић Град

Бирачко мјесто бр. 27;

Основна школа "Србија" Пале

Добровољних давалаца крви 22, 71420 Пале

Бирачко мјесто бр. 28;

Основна школа "Вук Караџић" Власеница

9. јануара 3, 75440 Власеница

Бирачко мјесто бр. 29;

Основна школа "Соколац"

Омладинска 2, 71350 Соколац

Бирачко мјесто бр. 30;

Основна школа "Свети Сава" Фоча

Немањина бб, 73300 Фоча

Бирачко мјесто бр. 31;

Средњошколски центар "27. јануар" Рогатица

Српске слоге бб, 73220 Рогатица

Бирачко мјесто бр. 32;

ЈП "СКЦ" Модрича

Трг Милана Јелића 4, 74480 Модрича

Бирачко мјесто бр. 33;

Културни центар Градишка

Младена Стојановића 1, 78400 Градишка

Бирачко мјесто бр. 34;

Центар за културу "Филип Вишњић" Угљевик

Карађорђева 3, 76330 Угљевик

Бирачко мјесто бр. 35;

Српска кућа Брчко

Добрице Цесарића бб, 76100 Брчко

Бирачко мјесто бр. 36;

Основна школа "Вук Караџић" - Подручна школа Ново Горажде

Доситеја Обрадовића 1, 73110 Ново Горажде

Бирачко место бр. 37.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

избори

гласање

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