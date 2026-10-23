35 миграната спријечено у преласку границе код Посушја, међу њима 11 малољетника

Аутор:АТВ редакција
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Мјешовита патрола припадника Јединице Граничне полиције БиХ Горица и припадника Јединице граничне полиције Имотски, Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске 22. октобра 2026. године спријечила је 35 страних држављана у незаконитом преласку БиХ границе.
"Ова група миграната откривена је надзором БиХ границе у граничном појасу на подручју Посушја. Током оперативног рада утврђено је да се ради о 28 држављана Републике Турске и седам особа без идентификационих докумената, које су у упитницима за мигранте изјавиле да долазе из Бангладеша. Међу овим страним држављанима је и 11 малољетних особа, турских држављана", саопштила је Гранична полиција БиХ.
Како даље наводе у саопштењу, страним држављанима су уручени прекршајни налози у складу са Законом о странцима.
О догађају су обавијештени припадници Службе за послове са странцима БиХ.
У току је даљњи рад на овом случају.
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