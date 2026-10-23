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35 миграната спријечено у преласку границе код Посушја, међу њима 11 малољетника

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23.10.2026 13:06

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35 миграната спријечено у преласку границе код Посушја, међу њима 11 малољетника
Фото: Granična policija BiH

Мјешовита патрола припадника Јединице Граничне полиције БиХ Горица и припадника Јединице граничне полиције Имотски, Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске 22. октобра 2026. године спријечила је 35 страних држављана у незаконитом преласку БиХ границе.

"Ова група миграната откривена је надзором БиХ границе у граничном појасу на подручју Посушја. Током оперативног рада утврђено је да се ради о 28 држављана Републике Турске и седам особа без идентификационих докумената, које су у упитницима за мигранте изјавиле да долазе из Бангладеша. Међу овим страним држављанима је и 11 малољетних особа, турских држављана", саопштила је Гранична полиција БиХ.

Како даље наводе у саопштењу, страним држављанима су уручени прекршајни налози у складу са Законом о странцима.

О догађају су обавијештени припадници Службе за послове са странцима БиХ.

У току је даљњи рад на овом случају.

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Тагови :

Гранична полиција БиХ

Мигранти

Граница са БиХ

Посушје

Служба за послове са странцима БиХ

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