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УИО до сада донијела 533 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину

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23.10.2026 13:17

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зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину
Фото: ATV

Управа за индиректно опорезивање БиХ је у периоду од 16. септембра до 23. октобра донијела укупно 533 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину.

За 533 донесена рјешења одобрен је укупан поврат ПДВ-а у износу од 8.665.800 КМ.

„Од укупног броја донесених рјешења, 144 се односе на РЦ Бањалуку, 145 на РЦ Сарајево, 153 на РЦ Тузлу, а 91 на РЦ Мостар“, истиче се у саопштењу УИО.

Како додају, од 533 донесена рјешења, 413 је уручено грађанима и по том основу су извршене уплате на њихове рачуне, док је за преосталих 120 рјешења у току поступак уручења путем поште.

УИО подсјећа да динамика исплате поврата ПДВ-а зависи и од начина преузимања рјешења. Грађанима који рјешење лично преузму у надлежном регионалном центру УИО, средства се уплаћују већ наредног дана.

„С друге стране, када се рјешење доставља путем поште, исплата се врши након што УИО заприми повратницу, која представља законски доказ о извршеном уручењу рјешења. Због тога грађани којима се рјешење доставља путем поште могу очекивати исплату неколико дана након уручења рјешења.

Управа за индиректно опорезивање наставља са обрадом и рјешавањем пристиглих захтјева, настојећи да средства грађанима буду исплаћена у најкраћем могућем року, а јавност ће обавјештавати седмично о издатим рјешењима“, закључује се у саопштењу.

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Тагови :

Право на поврат ПДВ-а

Поврат ПДВ-а за некретнину

УИО БиХ

ПДВ

Правилник за поврат ПДВ-а

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