УИО до сада донијела 533 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:АТВ редакција
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Управа за индиректно опорезивање БиХ је у периоду од 16. септембра до 23. октобра донијела укупно 533 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину.
За 533 донесена рјешења одобрен је укупан поврат ПДВ-а у износу од 8.665.800 КМ.
„Од укупног броја донесених рјешења, 144 се односе на РЦ Бањалуку, 145 на РЦ Сарајево, 153 на РЦ Тузлу, а 91 на РЦ Мостар“, истиче се у саопштењу УИО.
Како додају, од 533 донесена рјешења, 413 је уручено грађанима и по том основу су извршене уплате на њихове рачуне, док је за преосталих 120 рјешења у току поступак уручења путем поште.
Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je u periodu od 16. septembra do 23. oktobra donijela ukupno 533 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
Za 533 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 8.665.800,70 KM.— Uprava za indirektno oporezivanje (@UIO_BiH) October 23, 2026
УИО подсјећа да динамика исплате поврата ПДВ-а зависи и од начина преузимања рјешења. Грађанима који рјешење лично преузму у надлежном регионалном центру УИО, средства се уплаћују већ наредног дана.
„С друге стране, када се рјешење доставља путем поште, исплата се врши након што УИО заприми повратницу, која представља законски доказ о извршеном уручењу рјешења. Због тога грађани којима се рјешење доставља путем поште могу очекивати исплату неколико дана након уручења рјешења.
Управа за индиректно опорезивање наставља са обрадом и рјешавањем пристиглих захтјева, настојећи да средства грађанима буду исплаћена у најкраћем могућем року, а јавност ће обавјештавати седмично о издатим рјешењима“, закључује се у саопштењу.
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