Снажан земљотрес у Италији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Снажан земљотрес магнитуде 5.6 степени по Рихтеру погодио је данас подручје Сицилије, објавио је ЕМСЦ.
Земљотрес је забиљежен у 12:19 по локалном времену на дубини од 10 километара.
Епицентар је био око 99 километара сјевероисточно од Палерма. За сада нема информација о штети и повријеђенима.
#Earthquake (#terremoto) possibly felt 1 min 7 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/BAU62EhtPM— EMSC (@LastQuake) October 23, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
36
14
33
14
30
14
26
14
25
Тренутно на програму