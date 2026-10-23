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Снажан земљотрес у Италији

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23.10.2026 13:53

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Снажан земљотрес у Италији
Фото: EMSC

Снажан земљотрес магнитуде 5.6 степени по Рихтеру погодио је данас подручје Сицилије, објавио је ЕМСЦ.

Земљотрес је забиљежен у 12:19 по локалном времену на дубини од 10 километара.

Епицентар је био око 99 километара сјевероисточно од Палерма. За сада нема информација о штети и повријеђенима.

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Тагови :

Земљотрес

Италија

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