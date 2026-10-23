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Потписан уговор о преносу имовине Митрополији дабробосанској за нови пројекат у Источном Сарајеву

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23.10.2026 14:26

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Горан Селак
Фото: Ustupljena fotografija

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак, у име Казнено-поправног завода Источно Сарајево, и митрополит дабробосански Хризостом, у име Епархије дабробосанске, потписали су данас, у Источном Сарајеву, Уговор о преносу права својине на непокретностима без накнаде.

Уговор обухвата објекте вјерске заједнице и припадајуће земљиште у Источној Илиџи, укупне површине 774 квадратна метра, а правни основ за његову реализацију је Одлука Владе Републике Српске од 24. септембра 2026. године, којом је утврђен посебан интерес за пренос ове имовине.

Потписивање овог документа Епархији дабробосанској омогућава потпуно несметано располагање и управљање некретнинама, што је предуслов за покретање новог пројекта, а чиме је настављена континуирана и успјешна сарадња између институција Републике Српске и Српске православне цркве.

Министар правде Горан Селак истакао је институционалну опредијељеност Владе у подршци Српској православној цркви, нагласивши да се та подршка потврђује конкретним одлукама и дјелима.

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„Министарство правде и Владе Републике Српске континуирано подржавају улогу Српске православне цркве у очувању нашег духовног, културног и националног идентитета, водећи се обавезом да увијек буду на располагању својој Цркви и помажу њен рад. Потписивањем овог уговора враћамо дио дуга за све што је Црква учинила за опстанак српског народа али и чинимо кључни корак ка реализацији пројеката од суштинског значаја за развој и дугорочни опстанак становништва у Источном Сарајеву“, изјавио је министар Селак.

Он је нагласио да је јачање сарадње са Црквом дужност свих институција јер се тиме ствара темељ за будуће генерације и демографску обнову.

„Повезаност народа, Цркве и Републике Српске је нераскидива. Морамо чувати светиње, подржавати духовни живот и омогућити новим нараштајима да остану на својим огњиштима, свјесни својих коријена и насљеђа“, поручио је Селак.

Овај пројекат Епархије дабробосанске директно ће допринијети остварењу тих тежњи, јер ће значајно унаприједити духовни и културни живот грађана, подстаћи нова економска улагања у развој Источног Сарајева и кроз јачање свијести о припадности матичној Митрополији осигурати неопходан демографски раст на овом подручју.

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Тагови :

Горан Селак

Република Српска

Источно Сарајево

Митрополит дабробосански Хризостом

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