Остојић: Стројице - симбол херојства српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је данас да Стројице код Шипова, гдје је током Одбрамбено-отаџбинског рата страдало девет питомаца Центра војних школа, симболишу жртву, јунаштво, слободу и васкрсење српског народа.
Остојић је подсјетио да је на овом мјесту страдало девет српских јунака и да је обавеза свих да их се сјећају.
"Обавеза сваког човјека, посебно оних који врше одређене функције, јесте да буду на мјестима која симболишу жртву и јунаштво српског народа, али и слободу и васкрсење", рекао је Остојић.
Он је истакао да су јунаци из Стројица погинули за слободу српског народа.
"Они су током Одбрамбено-отаџбинског рата бранили своја вјековна огњишта и спречавали неки нови геноцид над српским народом", рекао је Остојић.
Он је указао да захваљујући њиховој, али и жртви многих других, Срби данас имају Републику Српску и живе у слободи.
"Нас су задужили да их вјечно памтимо, да гајимо културу сјећања, јер ће они живјети док буду у нашим сјећањима, као и слобода и Република Српска", истакао је Остојић.
Он је навео да српски народ може да буде поносан на своју историју и да нема чега да се стиди.
"Међутим, не смијемо да заборавимо наша страдања, јер онда пријети опасност да се она понове", рекао је Остојић.
Он је апеловао на слогу и јединство, који су, како каже, предуслов да се сачувају слобода, мир и Република Српска.
Предсједник Клуба "Браћа Орељ" Вукша Драго рекао је да су током рата погинула 24 припадника Центра војних школа и циљ им је да се једном годишње окупљају на мјесту гдје су се школовали, у касарни на "Врбасу", али и да обиљеже мјеста страдања својих колега.
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"Центар војних школа је ангажован на више праваца током рата, а на два су 1994. и 1995, неке наше колеге су погинуле. Ми ћемо на четири локације обиљежити мјеста њихове погибије. У Стројицама је погинуло девет колега и одавде смо кренули", рекао је Драго.
Он је најавио да ће 1. новембра на правцу према Бихаћу обиљежити мјесто гдје је погинуло шест питомаца.
"Ове године је у плану да обиљежимо мјеста страдања наших колега на правцу према Рибнику, односно Мањачи, гдје су погинула четворица питомаца", рекао је Драго и додао да имају проблем са постављањем спомен-плоче на правцу према Јајцу и Доњем Вакуфу.
Он је рекао да имају подршку министра Остојића и Борачке организације Републике Српске у оквиру чијег бањалучког огранка дјелују, преноси Срна.
Саша Лазић, син поручника Војске Републике Српске Владе Лазића, који је погинуо 9. септембра на планини Виторог, рекао је да овакви догађаји буде буру емоција.
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"Породице погинулих захваљују Клубу `Браћа Орељ` што су нашли снаге и средстава да подигну ово обиљежје које ће и нама и будућим покољењима служити за сјећање на наше јунаке", поручио је Лазић.
Освештању спомен-обиљежја у Стројицама присуствовали су чланови породица погинулих војника, генерал Момир Зец, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић, те Раде Бањанин у име Удружења пензионера Војске Републике Српске.
Клуб "Браћа Орељ" носи назив по браћи близанцима који су као припадници Центра војних школа погинули на бихаћком фронту.
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