Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих

Аутор:АТВ редакција
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Девет чланова посаде је спасено, једна особа је погинула, а за троје несталих се трага. Сумња на напад дроном још није званично потврђена.
Румунија је покренула хитну акцију спасавања након што је теретни брод „Хорив“ упутио позив у помоћ у Црном мору. Једна особа је погинула, девет чланова посаде је спасено, док се троје води као нестало.
„Спасилачки бродови успјели су извући девет живих особа и једно тијело из воде“, саопштила је Румунска поморска управа, додајући да се троје чланова посаде води као нестало.
Према подацима румунских власти, на броду се налазило десет украјинских и троје азербејџанских држављана. Лоше временске прилике и слаба видљивост отежавају акцију спасавања, због чега спасавање хеликоптером није могуће.
Cargo ship capsized and sank about 13 nautical miles off Constanța, Romania, after a drone strike. The vessel, identified as KHORYV (IMO 8138712.) The attack occurred in the Black Sea, outside Romania’s territorial waters but near the border. Of the 13 crew members
+1 https://t.co/lqD9ttzuRX— Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) October 23, 2026
Бивши савјетник украјинског министра унутрашњих послова Антон Герашченко објавио је да је брод потонуо и да је, према прелиминарним информацијама, могуће да га је погодио дрон. Румунске власти засад нису потврдиле узрок несреће.
Потрага за несталим члановима посаде се наставља, док расту забринутост и безбједносне тензије у Црном мору због низа напада на трговачке бродове.
(Аваз)
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