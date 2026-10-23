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Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих

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23.10.2026 14:36

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Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих
Фото: X/printscreen

Девет чланова посаде је спасено, једна особа је погинула, а за троје несталих се трага. Сумња на напад дроном још није званично потврђена.

Румунија је покренула хитну акцију спасавања након што је теретни брод „Хорив“ упутио позив у помоћ у Црном мору. Једна особа је погинула, девет чланова посаде је спасено, док се троје води као нестало.

„Спасилачки бродови успјели су извући девет живих особа и једно тијело из воде“, саопштила је Румунска поморска управа, додајући да се троје чланова посаде води као нестало.

Према подацима румунских власти, на броду се налазило десет украјинских и троје азербејџанских држављана. Лоше временске прилике и слаба видљивост отежавају акцију спасавања, због чега спасавање хеликоптером није могуће.

Бивши савјетник украјинског министра унутрашњих послова Антон Герашченко објавио је да је брод потонуо и да је, према прелиминарним информацијама, могуће да га је погодио дрон. Румунске власти засад нису потврдиле узрок несреће.

Потрага за несталим члановима посаде се наставља, док расту забринутост и безбједносне тензије у Црном мору због низа напада на трговачке бродове.

(Аваз)

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погинули

Нестали

Црно море

Румунија

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