ЕУ уводи нову накнаду за пакете са Темуа и Шејна: Ево колико ће коштати

Аутор:АТВ редакција
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Купци у Европској унији ће од 1. новембра за робу наручену онлајн из држава изван Уније, укључујући платформе Тему, Шејн и Алиекспрес, плаћати нову накнаду од два евра по артиклу.
Износ такозване накнаде за руковање Европска комисија утврдила је 21. септембра делегираном уредбом. Накнада је прописана новим Царинским законом ЕУ, а намијењена је покривању трошкова царинских служби због наглог раста броја малих пошиљака из онлајн трговине.
Како објашњава ирска царинска и пореска управа Ревенју (Revenue), накнада се не плаћа по пакету, него по сваком различитом артиклу у њему.
Ако пакет садржи двије исте оловке, то се рачуна као један артикал. За разлику од царине од три евра, нова накнада се плаћа и на пошиљке вриједне више од 150 евра.
Накнада се додаје на царину од три евра по артиклу, која се на пакете до 150 евра наплаћује од 1. јула. Ревенју наводи примјер пакета са три различита артикла: за такав пакет се од јула плаћа девет евра (17,60 КМ) царине, а од новембра још шест евра (11,73 КМ) накнаде, уз ПДВ.
Накнаду плаћају фирме које подносе царинске пријаве за пакете, односно платформе, продавци и курирске службе. Ако продавац трошак пребаци на купца, купац га плаћа приликом куповине или куриру прије преузимања пакета.
Накнада се не враћа ни када купац врати робу, чак ни ако је роба неисправна. Не плаћа се ни за робу која се у тренутку наруџбине већ налази у некој од држава ЕУ.
Мјера се односи само на пошиљке купцима у државама Европске уније, па се не примјењује на пакете наручене на адресе у Босни и Херцеговини, преноси Кликс.
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