Да ли се пости за Свету Петку ове године?

Аутор:АТВ редакција
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Док се домаћице полако припремају за славску трпезу, а породице планирају окупљање са рођацима и пријатељима, многи се питају да ли се на Свету Петку пости и каква би трпеза требало да буде.
Ове године дилему додатно подстиче чињеница да Света Петка "пада" у уторак, па многи не знају да ли је пост на овај дан обавезан или не, с обзиром на то да је празник обиљежен црвеним словом. Одговор је важан свима који желе да празник посвећен светитељки веома поштованој у српском народу обиљеже у складу са црквеним правилима, али и да сачувају обичаје који се у њиховим породицама преносе генерацијама.
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Како се Света Петка 2026. године прославља у уторак, тог дана није прописан пост, па славска трпеза може да буде мрсна. Ипак, то правило не важи за оба славска дана, односно за свечаре који ће имати госте и 27. и 28. октобра.
Када је у питању крсна слава, најважнији су славски колач, славско жито, вино и славска свијећа. Они имају посебно мјесто у обиљежавању славе, док се остала јела припремају у складу са црквеним правилима, могућностима домаћина и породичним обичајима.
Будући да ове године Света Петка "пада" на дан када се не пости, домаћини могу да припреме мрсну трпезу. На њој се могу наћи супа, сарма, печење и друга мрсна јела која се традиционално служе када се породица и пријатељи окупе поводом крсне славе.
Ипак, свечари који ће имати госте другог дана славе требало би да припреме трпезу на води, јер црквени календар прописује да је сриједа, 28. октобар, ове године дан када се пости на води.
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Преподобна мати Параскева, у народу позната као Света Петка, једна је од најпоштованијих светитељки у православљу. Њен празник за многе вјернике представља дан молитве, наде и духовног мира, а бројне породице обиљежавају га као своју крсну славу.
На овај дан вјерници одлазе у цркву, пале свијеће и моле се Светој Петки, тражећи утјеху, здравље и благослов за своје најмилије. Зато је, уз све припреме за госте и славску трпезу, важно имати на уму да се Света Петка не своди само на обичаје и храну. Суштина славе је у молитви, вјери и окупљању породице, а славски сто треба да буде израз гостопримства и љубави према онима са којима дијелимо овај посебан дан.
(Лепа и срећна)
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