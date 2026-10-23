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Умро директор "Меркура"!

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23.10.2026 13:53

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Умро директор "Меркура"!
Фото: Pixabay

У 72. години, 21. октобра, преминуо је Есад Пехиљ из Мостара, дугогодишњи директор компанија „Меркур“ и „Путеви“ д. д. Мостар. Сахрана ће бити одржана у 15.30 часова на Градском гробљу Сутина, наводи се у читуљи.

Пехиљ је рођен у Мостару 10. августа 1955. године. Завршио је Прву основну школу и средњу електротехничку школу, а потом дипломирао на Економском факултету Универзитета „Џемал Биједић“.

Како је породица навела у опроштајном тексту, пословну каријеру започео је у модној индустрији „Златко Вуковић“ и београдској компанији „Клуз“, које описује као лидере у модној индустрији бивше Југославије. Касније је радио у предузећима „Меркур“, „Апро“, „Клас“, Предузећу за путеве и другим компанијама.

Породица истиче да је његов животни пут повезивао привреду и спорт, који, како наводе, промовише дисциплину, одговорност, истрајност и заједништво.

„Постоје људи чији се значај не може мјерити само функцијама које су обављали“, написала је породица Пехиљ, а преноси Кликс.

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Тагови :

Мостар

Меркур

Есад Пехиљ

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