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„ХЕ на Дрини“ у мисији очувања природе: Низом активности до веће еколошке свијести

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23.10.2026 11:19

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Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Фото: АТВ

„Хидроелектране на Дрини“ током ове године реализовале су низ активности у области заштите животне средине.

У сарадњи са Удружењем спортских риболоваца „Ново Горажде“ организована су предавања из области заштите животне средине, чији је циљ био подизање еколошке свијести грађана.

Такође, током године реализована је обука из области заштите животне средине за све запослене у предузећу.

На овај начин, поред производње електричне енергије, „Хидроелектране на Дрини“ спроводе и активности усмјерене на очување рибљег фонда и подизање свијести о значају заштите животне средине.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

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