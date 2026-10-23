„ХЕ на Дрини“ у мисији очувања природе: Низом активности до веће еколошке свијести

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
„Хидроелектране на Дрини“ током ове године реализовале су низ активности у области заштите животне средине.
У сарадњи са Удружењем спортских риболоваца „Ново Горажде“ организована су предавања из области заштите животне средине, чији је циљ био подизање еколошке свијести грађана.
Такође, током године реализована је обука из области заштите животне средине за све запослене у предузећу.
На овај начин, поред производње електричне енергије, „Хидроелектране на Дрини“ спроводе и активности усмјерене на очување рибљег фонда и подизање свијести о значају заштите животне средине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
34 мин1
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
45
11
45
11
44
11
42
11
38
Тренутно на програму