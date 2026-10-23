Мастиловић одликован руским државним признањем - Медаљом Пушкина

Аутор:АТВ редакција
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Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, проф. др Драга Мастиловић одликован је високим руским државним признањем - Медаљом Пушкина.
Указ о додјели овог одликовања потписао је предсједник Руске Федерације Владимир Владимирович Путин, 22. октобра 2026. године.
Ову вијест званично је потврдио амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов. Он је упутио срдачну честитку министру Мастиловићу и додао да се ово одликовање додјељује за велики допринос његовању и промовисању руске културе у иностранству.
Амбасадор Калабухов је пренио и званичан позив министру Мастиловићу за учешће у свечаној церемонији додјеле одликовања, која ће се одржати 4. новембра у Московском Кремљу.
Медаља Пушкина представља још једно у низу значајних признања министру Мастиловићу, који већ годинама активно ради на јачању међународне научне и академске сарадње Републике Српске и Руске Федерације.
„Изузетна ми је част и привилегија примити овако високо државно признање Руске Федерације. Ово одликовање не доживљавам само као лични успјех, већ као признање нашој академској заједници и свим институцијама Републике Српске које неуморно раде на јачању међународне сарадње. Наука и образовање одувијек су били најснажнији мостови међу народима, а Медаља Пушкина је додатни подстрек да још снажније развијамо заједничке пројекте, унапређујемо размјену знања и његујемо дубоке културне и историјске везе које спајају наше народе. Искрено захваљујем предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину на овом високом одликовању, као и амбасадору Игору Калабухову на срдачним честиткама и подршци“, истакао је министар Мастиловић.
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