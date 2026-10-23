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Трудна Дејана (35) избодена 19 пута: Детаљи убиства у Њемачкој

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23.10.2026 12:36

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Фото: Pixabay/geralt

Дејана П. (35), држављанка Србије чије је тијело пронађено у жбуњу иза контејнера за рециклажу стакла у њемачком граду Марбургу, била је трудна, објавио је њемачки „Билд“, позивајући се на своја сазнања.

Због сумње да ју је убио ухапшен је 42-годишњи држављанин Пољске, са којим је, према наводима медија, раније била у вези.

Према досадашњим резултатима истраге, Дејана је задобила 19 убодних рана. Њено тијело пронађено је у сриједу поподне, 21. октобра, у жбуњу иза контејнера за стакло у улици Ам Ерленграбен, на око 250 метара од тржног центра Ерленринг центар.

Тридесетпетогодишњакиња је посљедњи пут виђена у уторак увече, око 18 часова, када ју је забиљежила надзорна камера док је излазила из тржног центра.

За убиство се сумњичи Марек Р. (42), пољски држављанин који је, раније био у вези са Дејаном. Није познато да ли су њих двоје били у вези и у тренутку злочина.

Према наводима њемачког листа, осумњичени је након злочина побјегао у Пољску. Истражитељи су за њим расписали националну и европску потјерницу, а ухапшен је у четвртак, 22. октобра.

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Јавна тужитељка Катрин Ортмилер изјавила је да је Окружни суд у Марбургу издао потјернице на захтјев тужилаштва због сумње на убиство.

Истражитељи су похвалили сарадњу са пољским колегама, који су брзо реаговали. Марек Р. налази се у притвору у Пољској и чека изручење Њемачкој.

Мотив злочина и све околности под којима је Дејана убијена још нису разјашњени. Оружје којим је злочин почињен такође није пронађено.

Према наводима истражитеља, Дејана је у посљедње вријеме боравила у женском склоништу због раније везе са другим мушкарцем. Полиција је нагласила да тај мушкарац није особа која је сада осумњичена за њено убиство.

Пријатељ преминуле жене рекао је за „Билд“ да је Дејана имала троје дјеце. За сада није познато да ли је ријеч о њеној биолошкој дјеци или пасторцима.

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Полиција у Марбургу наставља истрагу и позива све који су примјетили нешто сумњиво у подручју Ерленринга да се јаве надлежним органима.

Посебно се траже свједоци који су се налазили у том подручју између уторка, 20. октобра, око 18 часова, и сриједе, 21. октобра, око 15 часова, преноси Телеграф.

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Тагови :

Њемачка

Убиство

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