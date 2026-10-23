Logo

Крвави обрачун надомак Париза: Мушкарац пуцао из аутомобила, има мртвих и рањених

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 12:53

Коментари:

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Једна особа је убијена, а неколико других је рањено у пуцњави која се догодила јутрос у департману Ивлин, у западном делу Париског региона, када је мушкарац из возила отворио рафалну паљбу на улици, преносе француски медији.

Према наводима извора упознатих са случајем, осумњичени је око 10.30 часова пуцао из возила на улицама градова Трап и Ла Веријер, пренио је БФМ.

Мушкарац је отворио ватру на улици у Трапу, у Ивлину, користећи аутоматску пушку, при чему је убио једну особу и ранио неколико других, пише Ле Парисиен, потврђујући информације листа "Акту17".

Осумњиченог за пуцњаву ухапсила је Бригада за борбу против криминала (БАЦ), преноси париски лист, а телевизија БФМ наводи да је ухапшен у мјесту Коањијер.

Префектура Ивлин наводи да службе за ванредне ситуације тренутно реагују.

"Овог јутра је једна особа отворила ватру из свог возила на неколико људи које је срела у Трапу и Ла Веријеру. Са жаљењем обавјештавамо о смрти једне особе у овој фази", написао је градоначелник града Али Рабех на Фејсбуку.

Мотив пуцњаве за сада није познат. Француски премијер Себастијан Лекорни је у објави на друштвеној мрежи X навео да Национално антитерористичко тужилаштво (ПНАТ) прати случај.

Према ранијим информацијама, најмање две особе задобиле су тешке повреде, а број повријеђених могао би да буде и већи.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Пуцњава

Париз

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Свијет

Трудна Дејана (35) избодена 19 пута: Детаљи убиства у Њемачкој

2 ч

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује седници Бундестага у Берлину, у петак, 25. септембра 2026.

Свијет

АфД најјача странка у Њемачкој, Мерц у све већим проблемима

2 ч

0
Полицајци обезбјеђују стадион „Стад де Франс“ уочи финалне утакмице фудбалске Лиге шампиона између Ливерпула и Реал Мадрида, у Сен Денију, у близини Париза, Француска, 28. маја 2022. године.

Свијет

Најмање два лица повријеђена у пуцњави у предграђу Париза

2 ч

0
Трамп: Имам право да се кандидујем за трећи мандат

Свијет

Трамп: Имам право да се кандидујем за трећи мандат

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих

14

33

Гориво из брода деценијама цурило, научници открили шта живи у њему

14

30

МУП ЗДК о хапшењу запосленика КПЗ Зеница: Бјежао полицији и бацио килограм дроге, пронађен пиштољ

14

26

Потписан уговор о преносу имовине Митрополији дабробосанској за нови пројекат у Источном Сарајеву

14

25

Од политике једног дјетета до подстицања рађања: Кина мијења приступ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима