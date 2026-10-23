Крвави обрачун надомак Париза: Мушкарац пуцао из аутомобила, има мртвих и рањених

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је убијена, а неколико других је рањено у пуцњави која се догодила јутрос у департману Ивлин, у западном делу Париског региона, када је мушкарац из возила отворио рафалну паљбу на улици, преносе француски медији.
Према наводима извора упознатих са случајем, осумњичени је око 10.30 часова пуцао из возила на улицама градова Трап и Ла Веријер, пренио је БФМ.
Мушкарац је отворио ватру на улици у Трапу, у Ивлину, користећи аутоматску пушку, при чему је убио једну особу и ранио неколико других, пише Ле Парисиен, потврђујући информације листа "Акту17".
Осумњиченог за пуцњаву ухапсила је Бригада за борбу против криминала (БАЦ), преноси париски лист, а телевизија БФМ наводи да је ухапшен у мјесту Коањијер.
À Trappes et La Verrière, un homme a ouvert le feu à l’arme automatique, ce matin, faisant plusieurs victimes. L’auteur présumé a été rapidement interpellé par les #FDO.
À présent, laissons les secours prendre en charge les victimes et les enquêteurs de la #PJ établir les circonstances exactes de ce drame. #SoutienFDO
https://t.co/zq2Mt9KFQE https://t.co/ZhnBwxlnN3— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) October 23, 2026
Префектура Ивлин наводи да службе за ванредне ситуације тренутно реагују.
"Овог јутра је једна особа отворила ватру из свог возила на неколико људи које је срела у Трапу и Ла Веријеру. Са жаљењем обавјештавамо о смрти једне особе у овој фази", написао је градоначелник града Али Рабех на Фејсбуку.
Мотив пуцњаве за сада није познат. Француски премијер Себастијан Лекорни је у објави на друштвеној мрежи X навео да Национално антитерористичко тужилаштво (ПНАТ) прати случај.
Према ранијим информацијама, најмање две особе задобиле су тешке повреде, а број повријеђених могао би да буде и већи.
(Телеграф)
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