Драма у Београду: Избио пожар у стану, ватра пријети цијелом спрату

Аутор:АТВ редакција
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На Врачару у Београду се управо одиграва тешка драма - у једном стамбеном објекту избио је силовит пожар који у овом тренутку пријети да прогута цијели спрат, док престрављени станари покушавају да се спасу и побјегну на безбједно.
Сцене са лица мјеста су узнемирујуће: ватра буквално сукља кроз прозоре стана, а најдраматичнији призор одвија се на самој ивици објекта гдје један човјек, одсјечен од излаза због дима и пламена, сједи на симсу прозора и чека помоћ.
Свједоци који се налазе на лицу мјеста наводе да влада општа паника и да борба са временом траје секунду по секунду.
- Пламен избија са свих страна, дим је преплавио улицу. Човјек седи на симсу, буквално изнад ватре! Људи са улице виком покушавају да га смире и дају му подршку да издржи док не стигну мердевина - преноси један од очевидаца са Врачара.
Велики број ватрогасних возила са укљученим сиренама пробија се кроз улице Врачара и стиже на терен, пише Телеграф.
Припадници Сектора за ванредне ситуације започињу хитну акцију спасавања заробљеног човека са симса и евакуацију осталих станара из зграде, док се истовремено припрема гашење разбуктале стихије.
На терену су двије екипе Хитне помоћи.
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