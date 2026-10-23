Logo

Драма у Београду: Избио пожар у стану, ватра пријети цијелом спрату

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 12:56

Коментари:

0
Позадина са ватреном експлозијом, снажним пламеновима и драматичном, светлуцавом текстуром.
Фото: Pixabay/geralt

На Врачару у Београду се управо одиграва тешка драма - у једном стамбеном објекту избио је силовит пожар који у овом тренутку пријети да прогута цијели спрат, док престрављени станари покушавају да се спасу и побјегну на безбједно.

Сцене са лица мјеста су узнемирујуће: ватра буквално сукља кроз прозоре стана, а најдраматичнији призор одвија се на самој ивици објекта гдје један човјек, одсјечен од излаза због дима и пламена, сједи на симсу прозора и чека помоћ.

„Људи на улици гледају ка горе и вриште”

Свједоци који се налазе на лицу мјеста наводе да влада општа паника и да борба са временом траје секунду по секунду.

- Пламен избија са свих страна, дим је преплавио улицу. Човјек седи на симсу, буквално изнад ватре! Људи са улице виком покушавају да га смире и дају му подршку да издржи док не стигну мердевина - преноси један од очевидаца са Врачара.

Велики број ватрогасних возила са укљученим сиренама пробија се кроз улице Врачара и стиже на терен, пише Телеграф.

Припадници Сектора за ванредне ситуације започињу хитну акцију спасавања заробљеног човека са симса и евакуацију осталих станара из зграде, док се истовремено припрема гашење разбуктале стихије.

На терену су двије екипе Хитне помоћи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Београд

Врачар

станови

Коментари (0)

Прочитајте више

Ватрогасци, Србија

Србија

Букнуо пожар у склопу Специјалне болнице, има мртвих!

20 ч

0
премијер Републике Српске

Република Српска

Минић: Настављамо да јачамо заштиту од пожара у Српској

1 д

0
Запалио се аутобус у Сарајеву, шири се густ дим.

Градови и општине

Запалио се аутобус, густ дим се шири дијелом града

1 д

0
Један ватрогасац повријеђен је током гашења пожара који је захватио стан на посљедњем спрату и дио крова стамбене зграде у улици 11. новембра у Српцу.

Хроника

Горјела зграда у Српцу, повријеђен ватрогасац

2 д

0

Више из рубрике

Одобрено 27 локација: Познато гдје ће грађани Србије гласати у БиХ

Србија

Одобрено 27 локација: Познато гдје ће грађани Србије гласати у БиХ

2 ч

1
Инспектори крећу у велику контролу свих станица за технички преглед: Казне до 15.000 КМ

Србија

Инспектори крећу у велику контролу свих станица за технички преглед: Казне до 15.000 КМ

4 ч

0
Гласање Избори 2026изборне технологије

Србија

У Србији почела изборна тишина

6 ч

0
У Хали спортова у Београду почео је предизборни скуп листе "Александар Вучић-Уједињена Србија", на којем се обраћа носилац те листе Александар Вучић.

Србија

Вучић: Вјера нашег народа у бољу будућност ће нам донијети побједу

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих

14

33

Гориво из брода деценијама цурило, научници открили шта живи у њему

14

30

МУП ЗДК о хапшењу запосленика КПЗ Зеница: Бјежао полицији и бацио килограм дроге, пронађен пиштољ

14

26

Потписан уговор о преносу имовине Митрополији дабробосанској за нови пројекат у Источном Сарајеву

14

25

Од политике једног дјетета до подстицања рађања: Кина мијења приступ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима