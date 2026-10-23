Инспектори крећу у велику контролу свих станица за технички преглед: Казне до 15.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Федерални саобраћајни инспекторат Федералне управе за инспекцијске послове (ФУЗИП), заједно са кантоналним саобраћајним инспекцијама, спроводи заједничке надзоре над радом станица за технички преглед возила. У наредном периоду контроле ће обухватити све станице које имају одобрење за рад у Федерацији БиХ, саопштено је из ФУЗИП-а.
Акција је договорена на састанку у сједишту ФУЗИП-а, на којем су учествовали главни федерални и главни кантонални саобраћајни инспектори, инспектори за друмски саобраћај Средњобосанског и Херцеговачко-неретванског кантона, те представници Федералног министарства саобраћаја и комуникација. На састанку су утврђени приоритети надзора и договорено заједничко дјеловање на терену, како би се уједначила инспекцијска пракса и осигурао законит рад станица.
Инспектори ће провјеравати да ли су руководиоци и контролори техничког прегледа заиста присутни и да ли обављају посао, те да ли станице испуњавају прописане кадровске услове. Контролисаће и да ли се прописане контролне радње заиста спроводе и одговарају ли евидентирани резултати обављеним прегледима.
Под лупом ће бити и правилност и потпуност евиденција о техничким прегледима, посједовање прописане опреме и уређаја за утврђивање исправности возила, те поштовање рокова за испитивање и баждарење обавезних мјерних уређаја.
За непоштовање прописа о раду станица за технички преглед, Закон о друмском превозу Федерације БиХ предвиђа новчане казне од 3.000 до 15.000 КМ за правно лице и од 500 до 2.000 КМ за одговорно лице у правном лицу. Из ФУЗИП-а наводе да ће инспектори у случају утврђених неправилности предузимати законом прописане мјере.
Заједничким надзорима, како истичу, желе да допринесу поузданости техничких прегледа, благовременом откривању неисправних возила и већој безбједности у саобраћају.
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