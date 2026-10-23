Низак ниво Дрине, проток на ХЕ "Мали Зворник" 58 метара кубних у секунди

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дуготрајни недостатак падавина условио је низак ниво Дрине и директно се одразио пад производње електричне енергије на Хидроелектрани "Мали Зворник".
Проток на Хидроелектрани "Мали Зворник" тренутно је 58 метара кубних у секунди, што је далеко мање од пројектованог протока од 700 до 1.300 метара кубних, зависно од хидролошких прилика.
Највећи забиљежени проток Дрине на овој хидроелектрани, од 1955. године када је пуштена у рад, достигао је око 4.000 метара кубних у секунди у децембру 2010. године, док је у мају 2014. износио око 3.000 метара кубних у секунди.
Када проток Дрине на овој хидроелектрани достигне 2.000 метара кубних у секунди сматра се критичном границом јер тада постоји опасност од плављења ове ријеке низводно од Хидроелектране, посебно у насељима Каракај и Шепак.
Из Рибочуварске службе Спортско-риболовног удружења "Бистро" Зворник Срни је речено да за сада нема много опасности за рибљи фонд због ниског нивоа Дрине.
"Риба се повукла дубље у воду, Дрина је хладна и има довољно кисеоника", навели су у Рибочуварској служби и нагласили да се риба прилагођава позицији гдје ће да борави.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч4
Најновије
Најчитаније
14
36
14
33
14
30
14
26
14
25
Тренутно на програму