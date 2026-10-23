Logo

Низак ниво Дрине, проток на ХЕ "Мали Зворник" 58 метара кубних у секунди

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 12:34

Коментари:

0
Низак ниво Дрине, проток на ХЕ "Мали Зворник" 58 метара кубних у секунди
Фото: Srna

Дуготрајни недостатак падавина условио је низак ниво Дрине и директно се одразио пад производње електричне енергије на Хидроелектрани "Мали Зворник".

Проток на Хидроелектрани "Мали Зворник" тренутно је 58 метара кубних у секунди, што је далеко мање од пројектованог протока од 700 до 1.300 метара кубних, зависно од хидролошких прилика.

Највећи забиљежени проток Дрине на овој хидроелектрани, од 1955. године када је пуштена у рад, достигао је око 4.000 метара кубних у секунди у децембру 2010. године, док је у мају 2014. износио око 3.000 метара кубних у секунди.

Када проток Дрине на овој хидроелектрани достигне 2.000 метара кубних у секунди сматра се критичном границом јер тада постоји опасност од плављења ове ријеке низводно од Хидроелектране, посебно у насељима Каракај и Шепак.

Из Рибочуварске службе Спортско-риболовног удружења "Бистро" Зворник Срни је речено да за сада нема много опасности за рибљи фонд због ниског нивоа Дрине.

"Риба се повукла дубље у воду, Дрина је хладна и има довољно кисеоника", навели су у Рибочуварској служби и нагласили да се риба прилагођава позицији гдје ће да борави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

низак водостај

Дрина

Хидроелектрана

Вода

Коментари (0)

Више из рубрике

Спокојна црно-бела фотографија новорођенчета које спава на меком ћебету.

Друштво

Ивана је као самохрани родитељ усвојила бебу која је рођена као хероински зависник

2 ч

0
Више од 100 радника „Електрокрајине“ учествовало је у хуманитарној акцији добровољног давања крви у Бањалуци, а очекује се прикупљање око 100 доза.

Друштво

Више од 100 радника "Електрокрајине" добровољно даровало крв

3 ч

0
Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.

Друштво

„ХЕ на Дрини“ у мисији очувања природе: Низом активности до веће еколошке свијести

3 ч

0
Полицијска управа Требиње евидентирала је 209 кривичних дјела у периоду од јануара до септембра ове године, што је за 29 одсто више у односу на исти период прошле године. Истовремено, забиљежено је повећање броја саобраћајних незгода, али и смањење броја погинулих и повријеђених лица.

Друштво

Лакета о крађи горива у РиТЕ Гацко: Полиција није надлежна за интерне контроле

3 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих

14

33

Гориво из брода деценијама цурило, научници открили шта живи у њему

14

30

МУП ЗДК о хапшењу запосленика КПЗ Зеница: Бјежао полицији и бацио килограм дроге, пронађен пиштољ

14

26

Потписан уговор о преносу имовине Митрополији дабробосанској за нови пројекат у Источном Сарајеву

14

25

Од политике једног дјетета до подстицања рађања: Кина мијења приступ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима