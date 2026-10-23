Кнежевић одговорио Марти Кос: У ЕУ ћемо ући ошишани до голе коже све блејећи пред Вама!

Аутор:АТВ редакција
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Лидер Демократске народне партије (ДНП) Милана Кнежевића реаговао је на изјаву комесарке за проширење ЕУ Марте Кос која је рекла да се осјећа "као чобаница која пази на све шта се дешава у стаду". Кнежевић је на Инстаграму навео да ће Црна Гора у Европску унију ући "ошишана до голе коже".
"Хвала Вам госпођо Кос што сте нас упоредили са овцама и потврдили оно што одавно знамо, да ћемо у Брисел ући ошишани до голе коже све блејећи пред Вама док нас ударате штапом. Сад је мини јасно ко је Милојка ошиша", навео је Кнежевић.
На изјаву Марте Кос чак су реаговали и из редова Демократске партије социјалиста (ДПС). Њихов посланик Оскар Хутер рекао је да метафоре о "стаду", "овцама" и "чобаници" нису примјерене и да вјерује да ће се Кос извинити свјесна чињенице да Црногорци нису стадо.
"Вјерујем да ће се висока представница ЕУ извинити дубоко свјесна чињенице да Црногорци нису стадо, већ слободни и достојанствени грађани суверене државе и равноправни партнери на европском путу као и да европске вриједности почивају на међусобном поштовању, а не на покровитељском или патерналистичком односу", написао је Хутер на свом Фејсбук профилу.
Кос је јуче учествовала на самиту Берлинског процеса у Црној Гори, а уочи тог догађаја одржала је предавање на Факултету политичких наука у Подгорици гдје је рекла да понекад "осјећа као чобаница која пази на све што се дешава у стаду", алудирајући на своју улогу коју има у процесу проширења ЕУ.
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