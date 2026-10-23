Мина Костић проговорила о тешком периоду након изласка са психијатрије

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мина Костић први пут је јавно говорила о тешком периоду кроз који је прошла након што је крајем маја 2026. године примљена на Клинику за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ у Београду.
Неколико мјесеци касније, пјевачица је открила како се данас осјећа, ко јој је пружао највећу подршку током боравка у болници и шта јој је помогло да преброди тежак период.
Истакла је да се сада осјећа одлично, а посебно је захвалила свом вјеренику Касперу, који је, како је испричала, свакодневно долазио да је посјети.
„Никад боље сам, одлично, оживјела сам. Касперу је било тешко, поготово што је путовао из Америке да буде поред мене. Једва је чекао да буде пола два како би дошао у болницу. Поднио је то стоички. Кад се то десило, он је већ сутрадан дошао“, испричала је Мина у емисији „Премијера“.
Додала је да је тежак период иза ње, те да су на њено стање утицали различити фактори.
„Дешава се то, превазишла сам све то. Моје године, имам 51 годину, та менопауза, па ме је све саставило. Кћерка је знала да је све океј, зна она да је мама јака, виђале смо се. Каспер ми је стално преносио, био је уз мене, буде по два сата и преко тога. Желим да се захвалим свим људима који су били уз мене. Не бих жељела никоме да се деси, живимо у стресном времену“, рекла је пјевачица.
Мина је открила и шта јој је помогло да преброди тежак период, наглашавајући значај вјере, молитве и љубави људи који су били уз њу.
„Уз Бога, молитве и љубав сам све преживјела. Колеге су чуле да сам тамо, сви су ме подржавали. Ја ништа нисам знала, Каспер ми није причао ништа шта се дешавало напољу. Алкохол не конзумирам, спортски сам тип“, навела је пјевачица.
Након изласка из болнице, Мина је отишла на море, гдје је провела мјесец дана, а друштво јој је правио вјереник.
Пјевачица је истакла да јој Каспер данас много помаже и у пословним обавезама, од организације наступа до вођења профила на друштвеним мрежама и Јутјуб канала.
Како је нагласила, након свега што је прошла, његова подршка јој много значи, а пар већ размишља о вјенчању.
„Као пријатељ и као човјек којег волим, као муж, Каспер ми значи све. Помаже ми доста око наступа, Инстаграма, Јутјуба, све он то ради. Послије свега кроз шта сам прошла заслужила сам да имам њега поред себе. Он је и даље мој вјереник и будући супруг, планирамо свадбу, планирам доста колега да позовем. Нисам ништа планирала, али ће бити нешто добро и опуштено“, рекла је Мина Костић.
(Аваз)
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