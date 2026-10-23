Ово је Дејана Пејић која је брутално убијена: Задобила 19 убодних рана, ухапшена једна особа

Аутор:АТВ редакција
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У њемачком граду Марбургу у сриједу послијеподне пронађено је тијело 35-годишње Дејане Пејић, којој се дан раније изгубио сваки траг. На тијелу је било 19 убодних рана. Осумњичени 42-годишњи држављанин Пољске ухапшен је у Пољској, саопштили су у петак Тужилаштво у Марбургу и полиција Средњег Хесена.
Жена је пријављена као нестала у уторак. Посљедњи пут је виђена у уторак око 18 часова, када ју је надзорна камера снимила како излази из тржног центра Ерленринг у Марбургу.
Полиција је њено тијело пронашла током потраге у сриједу послијеподне, у жбуњу у улици Ам Ерленграбен. Према наводима истражилаца, убијена је са 19 убода ножем.
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Како наводе тужилаштво и полиција, истражиоци су брзо дошли до осумњиченог, који је након злочина напустио Њемачку. Уз сарадњу са пољским властима, пронађен је и ухапшен у четвртак у Пољској.
Општински суд у Марбургу расписао је, на захтјев тужилаштва, национални и европски налог за хапшење због основане сумње да је починио убиство. Осумњичени се налази у притвору у Пољској, а тужилаштво ће тражити његово изручење Њемачкој.
Према досадашњим сазнањима, жртва и осумњичени били су у вези, барем раније. Жена је, како наводе надлежни органи, боравила у сигурној кући за жене због другог бившег партнера, који није осумњичен за ово убиство.
Мотив није познат. Из тужилаштва и полиције саопштили су да за сада, због истраге и заштите права жртве, не могу да пруже више информација.
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