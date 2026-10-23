Преко 7.000 обољелих за само недјељу дана, грип узима маха

Аутор:АТВ редакција
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У Србији је од 12. до 18. октобра забиљежено 7.035 случајева обољења сличних грипу, саопштио је данас Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
Интензитет активности вируса грипа је на основном нивоу, испод епидемијског прага, док је тренд инциденције у порасту у поређењу са претходном недјељом.
И у овој, као и претходних недјеља највише стопе оболијевања биљеже се у узрасним категоријама дјеце млађе од четири године и школске дјеце.
Међутим, у поређењу са претходном недјељом дошло је до раста стопа оболијевања у добној групи 30 до 64 године и старијих од 65 година.
Од почетка октобра регистровано је седам лабораторијски потврђених случајева грипа, а у претходној недјељи пријављена су два лабораторијски потврђена случаја оболијевања од грипа, тип АХ1пдм09 код пацијената са територије Браничевског округа.
(Телеграф)
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