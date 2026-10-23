Logo

Преко 7.000 обољелих за само недјељу дана, грип узима маха

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 14:53

Коментари:

0
Маска вирус прехлада жена болест
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

У Србији је од 12. до 18. октобра забиљежено 7.035 случајева обољења сличних грипу, саопштио је данас Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".

Интензитет активности вируса грипа је на основном нивоу, испод епидемијског прага, док је тренд инциденције у порасту у поређењу са претходном недјељом.

И у овој, као и претходних недјеља највише стопе оболијевања биљеже се у узрасним категоријама дјеце млађе од четири године и школске дјеце.

Међутим, у поређењу са претходном недјељом дошло је до раста стопа оболијевања у добној групи 30 до 64 године и старијих од 65 година.

Од почетка октобра регистровано је седам лабораторијски потврђених случајева грипа, а у претходној недјељи пријављена су два лабораторијски потврђена случаја оболијевања од грипа, тип АХ1пдм09 код пацијената са територије Браничевског округа.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сезонски грип

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Позадина са ватреном експлозијом, снажним пламеновима и драматичном, светлуцавом текстуром.

Србија

Драма у Београду: Избио пожар у стану, ватра пријети цијелом спрату

4 ч

0
Одобрено 27 локација: Познато гдје ће грађани Србије гласати у БиХ

Србија

Одобрено 27 локација: Познато гдје ће грађани Србије гласати у БиХ

4 ч

1
Инспектори крећу у велику контролу свих станица за технички преглед: Казне до 15.000 КМ

Србија

Инспектори крећу у велику контролу свих станица за технички преглед: Казне до 15.000 КМ

6 ч

0
Гласање Избори 2026изборне технологије

Србија

У Србији почела изборна тишина

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Напад на грчку православну цркву: Најмање 6 погинулих, 28 особа рањено

16

53

Бијела кућа: Меланија Трамп омогућила прекид ватре између Русије и Украјине

16

50

Италија на удару несташица: Блокаде угрожавају снабдијевање храном

16

39

Дјевојка (19) погинула у саобраћајној несрећи, друга особа повријеђена

16

31

"Рушење православних споменика у ФБиХ је тероризам"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима