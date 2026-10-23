Љекар упозорио жене: Скините овај модни детаљ током вожње

Коментари:0
Љекар хитне помоћи упозорио је на ризике ношења популарних шнала за косу током вожње. Упозорење је објавио на друштвеним мрежама након што се у пракси сусрео с тешким повредама које су пацијенткиње задобиле у саобраћајним несрећама управо због тог модног додатка.
Љекар, познат као Др Џо, на свом Инстаграм профилу објаснио је да, иако су практичне за брзо подизање косе, шнале у случају судара могу да узрокују тешке повреде главе.
Србија
Преко 7.000 обољелих за само недјељу дана, грип узима маха
"Имам мали добронамјеран савјет за жене. Волите да носите овакве шнале за косу? Након саобраћајних несрећа извадио сам их неколико из глава жена. Једном кад се забију под власиште, може постати права ноћна мора извадити те мале пластичне предмете", поручио је у видеу.
Др Џо је посебно истакао да металне верзије копчи представљају још већи ризик. Објаснио је то на примјеру једне пацијенткиње која је због металне шнале задобила повреде опасне по живот.
"Још су горе оне металне. Једном сам имао пацијенткињу која је у тренутку саобраћајне несреће имала металну шналу на глави. Задобила је прелом лобање и крварење у мозгу", рекао је.
Због тога је љекар савјетовао женама да избјегавају ношење таквих украса док су у аутомобилу или да користе сигурније алтернативе. "Ако носите такве копче док сте у аутомобилу, свакако предузмите мјере опреза. Можда би било боље користити неку другу врсту гумице или украса за косу", казао је.
Свијет
Ебола се шири, а пацијенти због глади доносе очајничку одлуку
Проблем настаје јер положај шнале, најчешће на задњем дијелу главе, утиче на положај главе на наслону сједишта. У случају судара или наглог кочења, крута шнала може да се забије у главу или узрокује озбиљне повреде врата. Уклањање шнале прије вожње зато је једноставна мјера опреза која може да спријечи тешке посљедице.
На објаву љекара реаговали су бројни корисници друштвених мрежа. "Вау! О томе никад нисам размишљала!", написала је једна корисница. Друга је додала: "Своју носим високо, не на задњем дијелу главе. Али добро је знати".
Једна корисница је потврдила да их избјегава из практичних разлога: "Користим такве шнале, али их увијек скинем у аутомобилу, јер су ионако неудобне кад се наслоним на наслон за главу".
(Индекс)
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Савјети
3 д0
Савјети
3 д0
Најновије
Најчитаније
16
53
16
50
16
39
16
31
16
25
Тренутно на програму