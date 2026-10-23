Мушкарац ухапшен у Ливну по Интерполовој потјерници

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је ухапшен у Ливну по међународној потјерници НЦБ Интерпола Загреб због сумње да је учествовао у инциденту са антисемитским и пријетећим порукама, саопштено је из СИПА.
Према наводима из саопштења, ухапшени се сумњичи да је као припадник навијачке групе Фудбалског клуба Хајдук подстицао непријатељско дјеловање према припадницима јеврејске етнорелигијске заједнице.
Инцидент се догодио уочи фудбалске утакмице између Хајдука и Ајакса, током окупљања навијача на путу према стадиону Пољуд.
Сумња се да је ухапшени заједно са другим лицима учествовао у скандирању порука које су садржавале антисемитске и пријетеће изразе.
На терет му се ставља и сумња да је током инцидента починио кривична дјела вандализма, оштећења туђе ствари, хулиганизма и противправног отуђења туђе ствари.
Након криминалистичке обраде, биће у законском року предат у надлежност Суда БиХ.
У реализацији хапшења остварена је сарадња са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Кантона 10.
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