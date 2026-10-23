Незгода у близини школе: Аутомобил прешао дјевојчици преко ноге

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица (14) повређена је у Београду када јој је аутомобил прешао преко ноге.
Према сазнањима Телеграфа, до незгоде је дошло код Основне школе Павле Савић у Улици Руди Чајевца у Миријеву.
Дјевојчица је задобила лакше повреде.
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