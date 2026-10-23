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Незгода у близини школе: Аутомобил прешао дјевојчици преко ноге

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23.10.2026 16:25

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Дјевојчица (14) повређена је у Београду када јој је аутомобил прешао преко ноге.

Према сазнањима Телеграфа, до незгоде је дошло код Основне школе Павле Савић у Улици Руди Чајевца у Миријеву.

Дјевојчица је задобила лакше повреде.

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Тагови :

Београд

повријеђена дјевојчица

Школа

незгода

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