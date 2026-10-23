Због тешке несреће обустављен саобраћај у дијелу града

Аутор:АТВ редакција
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У Улици Сулејмана Филиповића на Добрињи данас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовали мотоцикл и тролејбус.
Из Оперативног центра МУП-а КS потврдили су за Кликс да су дојаву о несрећи добили у 13:25 те да су екипе на терену.
На мјесту несреће су полиција и Хитна помоћ. Незванично се сазнаје да је мотоциклом управљао малољетник.
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Засад нема информација о степену повреда, а саобраћај је потпуно обустављен на овој дионици.
Више информација о околностима несреће и стању повријеђене особе биће познато након окончања увиђаја.
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