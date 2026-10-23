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Олуја пустоши Уједињено Краљевство: Хиљаде домаћинстава без струје

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23.10.2026 15:27

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Олуја погодила Уједињено Краљевство.
Фото: Screenshot/Youtube

Хиљаде домаћинстава остале су без струје, а школе су затворене након што је прва именована олуја ове године погодила обале Уједињеног Краљевства.

Олуја Остин донијела је тешке временске прилике дијеловима југозапада земље. На аеродрому Сент Мерис на острвима Сили у петак ујутру забиљежени су удари вјетра брзине око 122 километра на час. Нешто прије 11 часова, више од 16.000 домаћинстава на југозападу било је без струје, према подацима компаније „Нешенел грид“ (National Grid).

На десетине школа широм Корнвола било је приморано да одложи почетак наставе, док неке уопште нису отвориле врата.

Наранџасто упозорење на снази током викенда

Метеоролози су издали додатно наранџасто упозорење на вјетар које важи од суботе до недјеље, док се приближава друга именована олуја ове године, Боело.

Британски премијер Енди Бернам упозорио је у петак да би земљу могла да очекује зима са већим ризиком од поплава.

„Потенцијално се суочавамо са зимом већих поплава, тако да је ријеч о препознавању свих тих ризика и предузимању мјера“, рекао је Бернам новинарима.

Владина кампања чији је циљ да подстакне грађане да направе залихе хране и основних потрепштина за случај вишедневних ванредних ситуација нашла се у средишту пажње јавности.

На питање да ли влада касни са припремама за ванредне ситуације, Бернам је одговорио да се грађани подстичу на бољу припремљеност јер неочекивани догађаји, како је навео, постају све чешћи.

Он је додао да власти саосјећају са становницима Корнвола који су остали без струје и нагласио да је важно имати залихе у домаћинству како би се лакше пребродиле такве ситуације.

Из компаније „Нешенел грид“ саопштено је да су инжењери до петка у осам часова ујутру обновили снабдијевање електричном енергијом за више од 12.000 објеката погођених олујом Остин.

Наранџасто упозорење британске метеоролошке службе на снажан вјетар за Корнвол, Девон и острва Сили издато је у сриједу, а ступило је на снагу у петак од један до десет часова ујутру.

(Информер)

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Тагови :

Уједињено краљевство

Олуја

искључење струје

вјетар

Затворене школе

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