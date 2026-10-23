Од политике једног дјетета до подстицања рађања: Кина мијења приступ

Аутор:АТВ редакција
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Нова политика Пекинга требала би да пружи већу подршку породицама усљед пада броја становника четврту годину заредом, саопштено је из кинеске Владе.
У саопштењу се истиче да је циљ мјера одржавање броја новорођених.
"Влада би требала да унаприједи политике које се односе на брак, рађање дјеце, њихово одгајање и образовање, као и да оптимизује порески систем, социјалну заштиту и стамбену политику, како би изградила друштво наклоњено рађању дјеце", наведено је у саопштењу објављеном након састанка Државног савјета.
Кинеска Влада је 1980. године увела политику једног дјетета како би ограничила брз раст становништва и повећала бруто домаћи производ по становнику.
Том политиком је већини градских парова законом било ограничено да имају само једно дијете, а њена примјена била је подржана Законом о становништву и планирању породице из 2002. године, којим су предвиђене новчане и административне казне за рађање дјеце изнад дозвољеног броја.
Политика једног дјетета званично је укинута 2015. године, преноси Срна.
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