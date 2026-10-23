Logo

Од политике једног дјетета до подстицања рађања: Кина мијења приступ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 14:25

Коментари:

0
Пекинг град Кина
Фото: Pexels/ Eric Prouzet

Нова политика Пекинга требала би да пружи већу подршку породицама усљед пада броја становника четврту годину заредом, саопштено је из кинеске Владе.

У саопштењу се истиче да је циљ мјера одржавање броја новорођених.

"Влада би требала да унаприједи политике које се односе на брак, рађање дјеце, њихово одгајање и образовање, као и да оптимизује порески систем, социјалну заштиту и стамбену политику, како би изградила друштво наклоњено рађању дјеце", наведено је у саопштењу објављеном након састанка Државног савјета.

Кинеска Влада је 1980. године увела политику једног дјетета како би ограничила брз раст становништва и повећала бруто домаћи производ по становнику.

Том политиком је већини градских парова законом било ограничено да имају само једно дијете, а њена примјена била је подржана Законом о становништву и планирању породице из 2002. године, којим су предвиђене новчане и административне казне за рађање дјеце изнад дозвољеног броја.

Политика једног дјетета званично је укинута 2015. године, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кина

пекинг

Дјеца

Пронаталитетна политика

наталитет

низак наталитет

Коментари (0)

Више из рубрике

Јужна Кореја: Ким Џонг Ун је жив

Свијет

Јужна Кореја: Ким Џонг Ун је жив

13 мин

0
Ово је Дејана Пејић која је брутално убијена: Задобила 19 убодних рана, ухапшена једна особа

Свијет

Ово је Дејана Пејић која је брутално убијена: Задобила 19 убодних рана, ухапшена једна особа

22 мин

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.

Свијет

Француска се спрема за хаос: Најављена мобилизација 70.000 припадника снага безбједности

42 мин

0
Снажан земљотрес у Италији

Свијет

Снажан земљотрес у Италији

43 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих

14

33

Гориво из брода деценијама цурило, научници открили шта живи у њему

14

30

МУП ЗДК о хапшењу запосленика КПЗ Зеница: Бјежао полицији и бацио килограм дроге, пронађен пиштољ

14

26

Потписан уговор о преносу имовине Митрополији дабробосанској за нови пројекат у Источном Сарајеву

14

25

Од политике једног дјетета до подстицања рађања: Кина мијења приступ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима