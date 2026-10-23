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Јужна Кореја: Ким Џонг Ун је жив

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23.10.2026 14:23

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Јужна Кореја: Ким Џонг Ун је жив
Фото: Tanjug/AP/Korean Central News Agency

Обавјештајна служба Јужне Кореје данас је обавијестила парламентарни одбор да су недавне, непотврђене гласине које круже друштвеним мрежама, према којима је сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун можда преминуо нетачне.

Национална обавјештајна служба изнијела је ову процјену током састанка иза затворених врата са посланицима владајуће странке и опозиције, који су чланови Одбора за обавјештајна питања Народне скупштине, према ријечима извора који су присуствовали састанку, преноси агенција Јонхап.

Гласине, у којима се тврдило да је Ким доживио тешко крварење у мозгу, пао у кому и умро, прошириле су се друштвеним мрежама, а почетком ове недјеље пренијели су их бројни страни медији.

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Нису понуђени никакви докази који би поткријепили те тврдње, подсјећа Јонхап.

У државним медијима Сјеверне Кореје нису директно коментарисали ове спекулације, али су у уторак извијестили да је Ким дан раније посјетио изложбу одјеће и обуће у Пјонгјангу.

На фотографијама које су објавили државни медији види се како он обилази изложбу са својом кћерком.

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Током брифинга за одбор крајем прошлог мјесеца, Служба је навела да је Ким, који има више од 140 килограма, изложен великом ризику од кардиоваскуларних болести усљед озбиљне гојазности, али да не показује значајније здравствене проблеме.

Као доказ, служба је навела његову способност да се креће без потешкоћа, укључујући и трчање уз степенице током обиласка разарача, као и чињеницу да његово здравствено стање помно прати посебно медицинско особље.

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Тагови :

Ким Џонг Ун

Сјеверна Кореја

Јужна Кореја

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