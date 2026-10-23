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Француска се спрема за хаос: Најављена мобилизација 70.000 припадника снага безбједности

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23.10.2026 13:54

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез изјавио је да ће 70.000 припадника снага безбједности бити мобилисано широм земље да би одржавало ред током протеста најављених за сутра.

Он је рекао новинарима да је крајња љевица позвала на пљачку и насиље.

"Погледајте друштвене мреже. Било је позива са крајње љевице да се нападају јавне зграде. Не говоримо о фином протесту", нагласио је Нуњез.

Он је додао да је држава спремна да сутра буде "чврста" и да "неће толерисати ништа", преноси Срна.

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Тагови :

Француска

протести у Француској

Мобилизација

војска

демонстрације

полицијски час

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