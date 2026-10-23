Француска се спрема за хаос: Најављена мобилизација 70.000 припадника снага безбједности

Аутор:АТВ редакција
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Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез изјавио је да ће 70.000 припадника снага безбједности бити мобилисано широм земље да би одржавало ред током протеста најављених за сутра.
Он је рекао новинарима да је крајња љевица позвала на пљачку и насиље.
"Погледајте друштвене мреже. Било је позива са крајње љевице да се нападају јавне зграде. Не говоримо о фином протесту", нагласио је Нуњез.
Он је додао да је држава спремна да сутра буде "чврста" и да "неће толерисати ништа", преноси Срна.
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