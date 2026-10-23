МУП ЗДК о хапшењу запосленика КПЗ Зеница: Бјежао полицији и бацио килограм дроге, пронађен пиштољ

Аутор:АТВ редакција
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Након што се у јавности данас појавила информација како је Ибрахим Хандановић, запосленик КПЗ Зеница и пратилац директора ове установе Русмира Исака, ухапшен након драматичне потјере, данас, 23. октобра, огласило се и Министарство унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК), износећи детаље полицијске интервенције у Зеници.
Како је саопштено из МУП-а ЗДК, Хандановић је ухапшен након што се покушао удаљити возилом од полицијске патроле која га је зауставила ради контроле саобраћаја. Током потјере полицајци су уочили како из возила одбацује предмет, а накнадним увиђајем утврђено је да је ријеч о биљној материји која изгледом асоцира на опојну дрогу, тежине један килограм:
"Службеници Полицијске станице Центар, Полицијске управе I, Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона су приликом обављања редовних послова и задатака на контроли учесника у саобраћају, дана 22. октобра 2026. године, у 20 сати, у улици Факултетска у Зеници, зауставили путничко моторно возило марке VW Тоуарег, којим је управљало лице И.Х., рођено 1997. године, из Зенице.
Приликом покушаја полицијског прегледа возила и лица, наведено лице се возилом удаљило од полицијске патроле, а током потјере полицијски службеници су уочили како возач из возила одбацује одређени предмет. Убрзо након тога, брзом интервенцијом полиције, на раскрсници улица Травничка – Факултетска, заустављено је предметно возило, а извршеним прегледом возила и лица пронађени су један пиштољ, оквир са 15 комада муниције, као и оружни лист на име лица И.Х.
О наведеном догађају је обавијештен дежурни тужилац кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, по чијим смјерницам се подузимају све мјере и радње.
Службеници Полицијске станице Центар су осигурали лице мјеста гдје је уочен одбачени предмет, а лице И.Х. је лишено слободе. Службеници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе И су извршили увиђај, те је установљено да се ради о биљној материји која својим изгледом асоцира на опојну дрогу, тежине 1 kg.
Поступајући по наредби Опћинског суда у Зеници, службеници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе I су извршили претрес путничког моторног возила марке VW Тоуарег и претрес стана у улици Травничка цеста, у Зеници, који користи наведено лице, којом приликом су пронашли и привремено одузели један пиштољ, одређену количину муниције, оружни лист на име лица И.Х., два мобилна телефона и друге предмете. Наведени предмети су привремено одузети, те ће послужити као доказ у даљњем кривичном поступку.
Лице И.Х. је задржано у просторијама за задржавање Полицијске управе И, те ће након криминалистичке обраде бити предато Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона уз извјештај о почињеном кривичном дјелу из члана 238. став 1. Кривичног закона Федерације БиХ, на даљње надлежно поступање. Управа полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона наставља с континуираним активностима на сузбијању злоупотребе опојних дрога и откривању свих облика криминалитета, с циљем очувања безбједности грађана и заштите јавног реда и мира."
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