Ебола се шири, а пацијенти због глади доносе очајничку одлуку

Аутор:АТВ редакција
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Ебола се проширила на осму провинцију у Демократској Републици Конго, а глад приморава пацијенте да прекину лијечење, изјавио је директор Свјетског програма УН за храну /ВФП/ Дејвид Стивенсон.
Он је рекао новинарима да је помоћ у храни од виталног значаја за одржавање пацијената на лијечењу и помоћ породицама да се придржавају захтјева изолације.
"Док се епидемија шири, одржавање ових услуга помаже да се пацијенти задрже на лијечењу и подржава напоре да се заштите њихове породице и ограничи даље ширење", додао је Стивенсон.
Из ВФП је саопштено да се готово 3,5 милиона људи у подручјима погођеним епидемијом суочава са несигурношћу у снабдијевању храном на нивоу кризе.
У саопштењу се упозорава да несигурност, оштећени путеви и лоше вријеме ометају операције пружања помоћи, пренијела је агенција Анадолија.
ВФП наводи да је за 97 одсто људи директно погођених епидемијом и даље потребно да добијају помоћ у храни, јер инфекције ометају егзистенцију и приступ тржиштима у заједницама које се већ суочавају са сукобима и расељавањем.
Агенција је нагласила да је потребно 214 милиона долара током наредних шест мјесеци да би се одржале хитне испоруке хране, транспортне услуге и изградња објеката за лијечење еболе у источном дијелу Конга, преноси Срна.
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