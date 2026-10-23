Logo

Ебола се шири, а пацијенти због глади доносе очајничку одлуку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 14:52

Коментари:

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Ебола се проширила на осму провинцију у Демократској Републици Конго, а глад приморава пацијенте да прекину лијечење, изјавио је директор Свјетског програма УН за храну /ВФП/ Дејвид Стивенсон.

Он је рекао новинарима да је помоћ у храни од виталног значаја за одржавање пацијената на лијечењу и помоћ породицама да се придржавају захтјева изолације.

"Док се епидемија шири, одржавање ових услуга помаже да се пацијенти задрже на лијечењу и подржава напоре да се заштите њихове породице и ограничи даље ширење", додао је Стивенсон.

Из ВФП је саопштено да се готово 3,5 милиона људи у подручјима погођеним епидемијом суочава са несигурношћу у снабдијевању храном на нивоу кризе.

У саопштењу се упозорава да несигурност, оштећени путеви и лоше вријеме ометају операције пружања помоћи, пренијела је агенција Анадолија.

ВФП наводи да је за 97 одсто људи директно погођених епидемијом и даље потребно да добијају помоћ у храни, јер инфекције ометају егзистенцију и приступ тржиштима у заједницама које се већ суочавају са сукобима и расељавањем.

Агенција је нагласила да је потребно 214 милиона долара током наредних шест мјесеци да би се одржале хитне испоруке хране, транспортне услуге и изградња објеката за лијечење еболе у источном дијелу Конга, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ебола вирус

ебола

зараза

вирус

Конго

Коментари (0)

Више из рубрике

Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих

Свијет

Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих

2 ч

0
Пекинг град Кина

Свијет

Од политике једног дјетета до подстицања рађања: Кина мијења приступ

2 ч

0
Јужна Кореја: Ким Џонг Ун је жив

Свијет

Јужна Кореја: Ким Џонг Ун је жив

2 ч

0
Ово је Дејана Пејић која је брутално убијена: Задобила 19 убодних рана, ухапшена једна особа

Свијет

Ово је Дејана Пејић која је брутално убијена: Задобила 19 убодних рана, ухапшена једна особа

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Напад на грчку православну цркву: Најмање 6 погинулих, 28 особа рањено

16

53

Бијела кућа: Меланија Трамп омогућила прекид ватре између Русије и Украјине

16

50

Италија на удару несташица: Блокаде угрожавају снабдијевање храном

16

39

Дјевојка (19) погинула у саобраћајној несрећи, друга особа повријеђена

16

31

"Рушење православних споменика у ФБиХ је тероризам"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима