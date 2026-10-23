Евакуација путника на аеродрому због ваздушне опасности

Аутор:АТВ редакција
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Путници се евакуишу на Међународном аеродрому "Шереметјево" у Москви због ваздушне опасности, а улазак у безбједносно контролисане зоне свих терминала је ограничен, саопштила је управа Аеродрома.
"Мјере се настављају након увођења сигнала ваздушне опасности. Путници се евакуишу, а улазак у безбједносно контролисане зоне свих терминала тренутно је ограничен. Путници се обавјештавају путем звучних аларма", наведено је у саопштењу.
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Управа је навела да је путницима строго забрањено да користе лифтове, да остају у авионима ради склоништа, да стоје у близини прозора или стаклених конструкција, да фотографишу или снимају инцидент, као и да прилазе уоченим остацима беспилотних летјелица.
(Срна)
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