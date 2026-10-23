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Евакуација путника на аеродрому због ваздушне опасности

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23.10.2026 15:15

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Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова
Фото: pexels/ Wendy Wei

Путници се евакуишу на Међународном аеродрому "Шереметјево" у Москви због ваздушне опасности, а улазак у безбједносно контролисане зоне свих терминала је ограничен, саопштила је управа Аеродрома.

"Мјере се настављају након увођења сигнала ваздушне опасности. Путници се евакуишу, а улазак у безбједносно контролисане зоне свих терминала тренутно је ограничен. Путници се обавјештавају путем звучних аларма", наведено је у саопштењу.

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Управа је навела да је путницима строго забрањено да користе лифтове, да остају у авионима ради склоништа, да стоје у близини прозора или стаклених конструкција, да фотографишу или снимају инцидент, као и да прилазе уоченим остацима беспилотних летјелица.

(Срна)

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Тагови :

Русија

Аеродром

евакуација

Москва

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