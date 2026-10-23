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Промјена времена стиже у Српску, ево шта најављују метеоролози за викенд

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23.10.2026 14:49

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Мапа БиХ вријеме
Фото: БХ Метео

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити промјенљиво до претежно облачно вријеме, а киша је могућа у Крајини.

На истоку ће ујутро бити сунчаних интервала, а током пријеподнева јаче наоблачење на западу ће условити кишу, повремено и јачу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха биће од три до осам, на југу до 12, у вишим предјелима од минус један, а максимална од 11 у вишим предјелима и на западу до 20 степени Целзијусових на југу и истоку.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, у Херцеговини умјерен уз јаке ударе јужних смјерова. Од поднева, вјетар ће на западу окренути на сјеверне смјерове и јачати.

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