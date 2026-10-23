Саво Минић о патриотизму и српском националном идентитету

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говорио је у подкасту "Отаџбина" Меморијалног центра Републике Српске о свом ратном путу, патриотизму, српском националном питању и очувању националног идентитета.
Говорећи о ратном искуству, Минић је истакао да тада нису били свјесни војне силе са којом се суочавају, али да нису размишљали о повлачењу и напуштању својих огњишта.
Осврнуо се и на судбине породица које су изгубиле очеве, браћу и синове, наглашавајући да се ни деценијама касније не заборављају бол и жртва њихових најближих.
У разговору о очувању националног идентитета и значају његовања културе памћења, нагласио је одговорност према историјској истини и будућим генерацијама.
Разговор је обухватио и питања српског страдања, положаја српских жртава у међународној јавности, рада Хашког трибунала, тражења несталих и обавезе институција Републике Српске да систематски чувају историјску грађу и свједочанства, саопштено је из Меморијалног центра Републике Српске.
Минић је колективу Меморијалног центра поклонио тробојку, подсјећајући на значај националних обиљежја која чувају осјећај припадности, саборности и везе са сопственим народом и отаџбином.
"Поклонићу вам ову заставу, јер ви управо радите да се под том нашом заставом осјети истина, да будемо у свијету препознатљиви, јер ова застава никада није била на погрешној страни историје", рекао је Минић.
Подкаст "Отаџбина" моћи ће се погледати сутра од 19.00 часова, преноси Срна.
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