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Саво Минић о патриотизму и српском националном идентитету

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23.10.2026 16:04

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Саво Минић за говорницом на манифестацији "Дани културе Срба у Мађарској".
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говорио је у подкасту "Отаџбина" Меморијалног центра Републике Српске о свом ратном путу, патриотизму, српском националном питању и очувању националног идентитета.

Говорећи о ратном искуству, Минић је истакао да тада нису били свјесни војне силе са којом се суочавају, али да нису размишљали о повлачењу и напуштању својих огњишта.

Осврнуо се и на судбине породица које су изгубиле очеве, браћу и синове, наглашавајући да се ни деценијама касније не заборављају бол и жртва њихових најближих.

У разговору о очувању националног идентитета и значају његовања културе памћења, нагласио је одговорност према историјској истини и будућим генерацијама.

Разговор је обухватио и питања српског страдања, положаја српских жртава у међународној јавности, рада Хашког трибунала, тражења несталих и обавезе институција Републике Српске да систематски чувају историјску грађу и свједочанства, саопштено је из Меморијалног центра Републике Српске.

Минић је колективу Меморијалног центра поклонио тробојку, подсјећајући на значај националних обиљежја која чувају осјећај припадности, саборности и везе са сопственим народом и отаџбином.

"Поклонићу вам ову заставу, јер ви управо радите да се под том нашом заставом осјети истина, да будемо у свијету препознатљиви, јер ова застава никада није била на погрешној страни историје", рекао је Минић.

Подкаст "Отаџбина" моћи ће се погледати сутра од 19.00 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Подкаст

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