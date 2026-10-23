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Бијела кућа: Меланија Трамп омогућила прекид ватре између Русије и Украјине

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23.10.2026 16:53

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Прва дама Меланија Трамп разговара са новинарима у четвртак, 9. априла 2026. године, у Великом фоајеу Беле куће у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Меланија Трамп, супруга предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, успјешно је издејствовала прекид ватре између Русије и Украјине, који се односи искључиво на град Олешки, саопштила је данас Бијела кућа.

Како се наводи, обје стране су пристале на привремени прекид свих војних дејстава у том граду на југу Украјине, како би се омогућио улазак хуманитарне помоћи и припремила евакуација цивила путем посебно одређеног безбједног коридора.

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Локализовани прекид ватре ступа на снагу 29. октобра 2026. године.

"Ситуација у Олешком је критична. То је град на линији фронта, на ивици катастрофе. Преостало становништво углавном чине старији људи којима су хитно потребни медицинска помоћ, лијекови, храна и чиста вода", изјавила је прва дама Меланија Трамп.

Како је рекла, становници Олешког имају ограничен приступ струји, живе окружени минираним путевима и изложени су сталним војним нападима.

"Било је сасвим јасно да би, без моје интервенције, допремање хуманитарне помоћи у град и евакуација старијих особа били немогући", рекла је она.

Меланија Трамп и њен представник директно су сарађивали са руским и украјинским руководством како би дефинисали услове овог локализованог прекида ватре, наведено је у саопштењу Бијеле куће.

У својству званичног "ексклузивног посредника", прва дама САД је покренула преговоре са обје стране и усагласила ставове о циљевима споразума, техничким процедурама, временском оквиру, процесима и условима.

"Цивилни представници обје земље заједнички ће обилазити становнике Олешког у њиховим домовима како би процијенили каква им је помоћ потребна. Становници који желе да се евакуишу добиће координисану подршку и превоз до одредишта по сопственом избору. Очекујем да ће неки жељети да оду у Русију, а други у Украјину", рекла је она.

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Трампова је рекла и да је обезбиједила учешће једне непристрасне америчке медијске организације, која ће пратити руске и украјинске тимове на терену током цијелог процеса и биљежити догађаје.

"То ће бити од великог значаја за гарантовање да ће жеље сваке породице бити у потпуности испоштоване", оцијенила је.

За тешке околности у Олешком, Меланија Трамп сазнала је током приватног разговора на догађају "Његовање будућности заједно", одржаном у Њујорку у вријеме 81. засједања Генералне скупштине Уједињених нација.

"Мој представник и ја смо одмах искористили канал комуникације који смо успоставили са Русијом и Украјином током претходних шест случајева поновног спајања 34 дјеце. Обје државе су без одлагања одредиле тимове за координацију сложених процедура које су биле неопходне, укључујући и разминирање. Од тог тренутка, све стране раде даноноћно", закључила је супруга предсједника САД.

(Танјуг)

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Тагови :

Меланија Трамп

Америка

Русија

Украјина

прекид ватре

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