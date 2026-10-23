Напад на грчку православну цркву: Најмање 6 погинулих, 28 особа рањено

Аутор:АТВ редакција
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Најмање шест људи је погинуло, а 28 рањено у данашњем нападу на грчку православну цркву у Јордану, саопштио је портпарол јорданске владе.
Напад се догодио у Караку, који се налази на око 180 километара од Амана, главног града Јордана, преноси агенција Ројтерс.
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Раније данас, арапски медији пренијели су да је убијено седам људи, а 10 рањено, од којих су неки у критичном стању.
Поједини очевици рекли су да је на лице мјеста стигло возило из којег су изашли нападачи, који су пуцали непрекидно током пет минута, а затим побјегли.
Калид Буркан, који је присуствовао сахрани, рекао је за Ројтерс да се на сахрани окупило неколико десетина људи и да су двојица мушкараца, један наоружан пушком, а други пиштољем,отворила ватру на њих и пуцала неколико минута.
За сада нико није преузео одговорност за напад, а јорданске власти нису саопштиле ко стоји иза њега.
Овакви напади изузетно су ријетки у Јордану, који је релативно стабилна земља, али се ове године све чешће суочава са иранским нападима, откако су Сједињене Америчке Државе и Израел у фебруару покренули ударе на Иран.
Хришћани чине мањину становништва Јордана, иако се у тој земљи налази неколико библијских локалитета који привлаче хришћанске ходочаснике из цијелог свијета.
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У тренутку напада, у цркви и око ње налазило се између 150 и 200 људи, рекао је Буркан, додајући да је већина жртава била старости између 50 и 70 година.
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