"Рушење православних споменика у ФБиХ је тероризам"

Аутор:АТВ редакција
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Рушење споменика и крстова на православним гробљима у ФБиХ након рата је тероризам, а не ратни злочин, саопштио је Одбор за заштиту права Срба у Федерацији.
Одбор је упозорио да је први циљ ових терористичких чинова потпуно уништавање српских хришћанских гробаља и трага српског постојања, други је отјерати и оне Србе ако су се случајно вратили на своју земљу, а трећи је заплашити Србе да долазе на помене и задушнице.
Како је наведено, све се проводи ради остваривања политичког идеолошког и вјерског циља, те да је ријеч о простору који је од 1992. до 1995. године контролисала муслиманска тзв. Армија БиХ, а данас у потпуности контролишу бошњачке муслиманске партије.
Као најновије примјере рушења православних споменика, из Одбора су навели оно од прошле седмице на гробљима у Вучинићима поред Кладња и у Трновцу поред Новог Травника прошлог мјесеца.
Из Одбора су подсјетили да власти на подручјима које политички контролише бошњачка политика нема ухапшених за рушење српских гробаља, нема осуђених ни кажњених.
"Још једном позивамо бошњачке муслиманске лидере да јавност информишу колико је до сада људи ухапшено и осуђено за рушење српских крстова на гробљима. Знамо одговор - није ниједан", нагласили су из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
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