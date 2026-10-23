Узбуна због серије земљотреса: Школе евакуисане, људи на улицама

Аутор:АТВ редакција
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Упозорење на цунами издато је за обалне дијелове Сицилије након што је подручје Италије погодила серија од 12 земљотреса, због чега су евакуисане школе, а грађани изашли на улице.
Најснажнији потрес имао је магнитуду 5,0 и забиљежен је око 12:20 часова у Тиренском мору, сјеверозападно од Еолских острва, саопштио је Национални институт за геофизику и вулканологију Италије. Преосталих 11 потреса имало је магнитуду већу од 3,0 степена.
⚠️ UPDATE: An M5.7 earthquake struck the Tyrrhenian Sea off Sicily, Italy, at PM local time.
Centered 61 km WNW of Leni at a depth of 10 km, it reportedly caused widespread rolling shaking along coastal areas.
Terremoto - Sismo - Temblor - Italy - Sicily - Leni - Palermo - Messina - Trapani— GeoTechWar (@geotechwar) October 23, 2026
Упозорење на цунами означено је наранџастим нивоом, а као мјера предострожности евакуисане су школе у Палерму, главном граду Сицилије, и у области Месине.
Шеф сицилијанске Службе цивилне заштите Салво Кочина наредио је хитно подизање степена приправности и покретање мјера за ванредне ситуације у угроженим општинама. Евакуисана је и зграда суда у Трапани, док су забринути становници излазили на улице.
Према информацијама, није било пријава о повријеђенима нити о материјалној штети. Први земљотрес, магнитуде 3,3, забиљежен је у 11:04 часова у подручју Еолског архипелага.
Нова серија потреса подсјетила је становнике на земљотрес магнитуде 4,4 који је у марту 2025. погодио подручје код Напуља, најјачи потрес у том граду у посљедње четири деценије.
⚠️ #News: un forte #terremoto è appena avvenuto nel Mar Tirreno, al largo della Sicilia e delle Isole Eolie, nella zona della sequenza sismica delle ultime ore. Le prime stime di @GlobalQuakeIT indicano una magnitudo preliminare di 5.2. https://t.co/t2gFce0xkt— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) October 23, 2026
Тада су куће претрпјеле оштећења, а у дијеловима Напуља дошло је и до прекида снабдјевања електричном енергијом. Једна особа повријеђена је у оближњем Позуолију, недалеко од епицентра.
(Курир)
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