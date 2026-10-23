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Узбуна због серије земљотреса: Школе евакуисане, људи на улицама

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23.10.2026 15:48

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Узбуна због серије земљотреса: Школе евакуисане, људи на улицама
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Упозорење на цунами издато је за обалне дијелове Сицилије након што је подручје Италије погодила серија од 12 земљотреса, због чега су евакуисане школе, а грађани изашли на улице.

Најснажнији потрес имао је магнитуду 5,0 и забиљежен је око 12:20 часова у Тиренском мору, сјеверозападно од Еолских острва, саопштио је Национални институт за геофизику и вулканологију Италије. Преосталих 11 потреса имало је магнитуду већу од 3,0 степена.

Упозорење на цунами означено је наранџастим нивоом, а као мјера предострожности евакуисане су школе у Палерму, главном граду Сицилије, и у области Месине.

Шеф сицилијанске Службе цивилне заштите Салво Кочина наредио је хитно подизање степена приправности и покретање мјера за ванредне ситуације у угроженим општинама. Евакуисана је и зграда суда у Трапани, док су забринути становници излазили на улице.

Према информацијама, није било пријава о повријеђенима нити о материјалној штети. Први земљотрес, магнитуде 3,3, забиљежен је у 11:04 часова у подручју Еолског архипелага.

Италија памти снажан земљотрес код Напуља

Нова серија потреса подсјетила је становнике на земљотрес магнитуде 4,4 који је у марту 2025. погодио подручје код Напуља, најјачи потрес у том граду у посљедње четири деценије.

Тада су куће претрпјеле оштећења, а у дијеловима Напуља дошло је и до прекида снабдјевања електричном енергијом. Једна особа повријеђена је у оближњем Позуолију, недалеко од епицентра.

(Курир)

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Тагови :

Италија

Сицилија

Земљотрес

цунами

евакуација

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