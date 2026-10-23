Logo

Двије жене осумњичене за прање новца: Једна има 79 година

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 15:23

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Двије жене из Пореча од којих једна има 79 година осумњичене су за прање новца, саопштила је данас поречка полиција.

Осумњичена 79-годишњакиња је од децембра 2024. до маја 2025. године на свој банковни рачун примила неколико хиљада евра.

Аеродром

Свијет

Евакуација путника на аеродрому због ваздушне опасности

Новац је потом у више наврата слала на рачуне у Италији и Великој Британији, према упутствима особе с којом је претходно ступила у контакт.

Полиција је утврдила и да је четрдесетчетворогодишња жена током фебруара 2025. године у више наврата на свој банковни рачун примила уплате од више хиљада евра.

Новац је одмах пребацивала на рачуне виртуалних банака, а затим га слала на друге рачуне. За то је зарадила неколико стотина евра, преносе хрватски медији.

Тему

Друштво

ЕУ уводи нову накнаду за пакете са Темуа и Шејна: Ево колико ће коштати

Над обје жене је извршено криминалистичке истраживање и против обје ће бити поднесене кривичне пријаве.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

превара

Пореч

новац

Коментари (0)

Прочитајте више

Поглед с леђа на жену која вози „Мерцедес-Бенц”, са фокусом на унутрашњост возила и волан.

Савјети

Љекар упозорио жене: Скините овај модни детаљ током вожње

2 ч

0
Маска вирус прехлада жена болест

Србија

Преко 7.000 обољелих за само недјељу дана, грип узима маха

2 ч

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

Ебола се шири, а пацијенти због глади доносе очајничку одлуку

2 ч

0
Сави Милошевићу потврђене 22 године затвора за убиство супруге Слађане!

Хроника

Сави Милошевићу потврђене 22 године затвора за убиство супруге Слађане!

2 ч

0

Више из рубрике

Милан Кнежевић

Регион

Кнежевић одговорио Марти Кос: У ЕУ ћемо ући ошишани до голе коже све блејећи пред Вама!

3 ч

0
Смијењен шеф крим полиције, снимак насиља га коштао фотеље

Регион

Смијењен шеф крим полиције, снимак насиља га коштао фотеље

5 ч

0
Божовић и Калуђеровић: Вријеме је да тробојка добије мјесто које заслужује у Црној Гори

Регион

Божовић и Калуђеровић: Вријеме је да тробојка добије мјесто које заслужује у Црној Гори

5 ч

0
Власник Леда затвара још једну фабрику: Након БиХ, без посла остаје 150 радника у Хрватској

Регион

Власник Леда затвара још једну фабрику: Након БиХ, без посла остаје 150 радника у Хрватској

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Напад на грчку православну цркву: Најмање 6 погинулих, 28 особа рањено

16

53

Бијела кућа: Меланија Трамп омогућила прекид ватре између Русије и Украјине

16

50

Италија на удару несташица: Блокаде угрожавају снабдијевање храном

16

39

Дјевојка (19) погинула у саобраћајној несрећи, друга особа повријеђена

16

31

"Рушење православних споменика у ФБиХ је тероризам"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима