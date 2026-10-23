Двије жене осумњичене за прање новца: Једна има 79 година

Двије жене из Пореча од којих једна има 79 година осумњичене су за прање новца, саопштила је данас поречка полиција.

Осумњичена 79-годишњакиња је од децембра 2024. до маја 2025. године на свој банковни рачун примила неколико хиљада евра.

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Новац је потом у више наврата слала на рачуне у Италији и Великој Британији, према упутствима особе с којом је претходно ступила у контакт.

Полиција је утврдила и да је четрдесетчетворогодишња жена током фебруара 2025. године у више наврата на свој банковни рачун примила уплате од више хиљада евра.

Новац је одмах пребацивала на рачуне виртуалних банака, а затим га слала на друге рачуне. За то је зарадила неколико стотина евра, преносе хрватски медији.

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Над обје жене је извршено криминалистичке истраживање и против обје ће бити поднесене кривичне пријаве.

(Срна)